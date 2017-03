Porsche 911 Targa 4 GTS: debutto a Detroit 2015

Debutto al Salone dell’Auto di Detroit 2015 per laPorsche 911 Targa 4 GTS

Tra le novità presentate da Porsche al North American International Auto Show 2015 di Detroit spicca il debutto della nuova Porsche 911 Targa 4 GTS, vettura nella quale l’idea GTS si combina al classico concetto Targa della Casa di Stoccarda.In occasione del 50° anniversario della 911 Targa, Porsche ha pensato di realizzarne una versione GTS, più potente e dinamica: il concetto Targa con trazione integrale e rollbar garantisce quindi un’esperienza di guida sicura, unita al piacere della guida all’aria aperta offerta dal tettuccio Targa retraibile automaticamente.

La maggiore dinamica di guida è fornita dal propulsore GTS accoppiato al pacchetto Sport Chrono di serie, dal telaio PASM con cerchi da 20 pollici e dall’impianto di scarico sportivo.

Migliora il rapporto peso/potenza dato che il motore, in grado di erogare 430 CV è in grado di spingere la Porsche 911 Targa 4 GTS oltre i 300 km/h e, grazie al cambio PDK, di accelerare da 0 a 100 km/h i 4,3 secondi, ma, nonostante 30 CV in più rispetto alla precedente versione, il consumo complessivo è compreso fra 9,2 e 10,0 l/100 km, come nella 911 Targa 4S.

La Porsche 911 Targa 4 GTS è immediatamente riconoscibile: i passaruota posteriori sono più larghi di 22 mm, i pneumatici posteriori sono maggiorati di 10 mm, mentre la protezione frontale Sport Design con bocchetta per il radiatore centrale supplementare e i fari Bi-Xenon scuri con Porsche Dynamic Light System (PDLS) caratterizzano la vista frontale.

I cerchi sono da 20 pollici con serraggio centrale in colore nero satinato-lucido, il rollbar in argento, le scritte GTS sulle porte e la scritta targa sul rollbar sono in nero satinato-lucido. Nella parte posteriore le fasce decorative sulla griglia della presa d’aria, sulla denominazione modello e sui terminali di scarico cromati generano accenti a contrasto.

L’allestimento interno è composto da sedili sportivi Plus con regolazione a 4 vie e scritta GTS in colore nero sui poggiatesta che assicurano un ottimo contenimento laterale e un elevato livello di comfort, mentre domina l’Alcantara nera, che pesa solo la metà della pelle.

La Porsche 911 Targa 4 GTS è già disponibile alla vendita in Italia ad un prezzo di 141.903 Euro inclusa IVA e dotazione specifica.