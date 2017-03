San Nicola Arcella: perla della Calabria

San Nicola Arcella: una perla della costa ovest della Calabria. A cura di Maria Lucia Bitetto.

San Nicola Arcella è un piccolo paese a nord ovest della Calabria. San Nicola Arcella non è solo una località di mare da visitare, è una condizione emotiva, una storia da vivere e da ricordare.

La sua tipicità che la caratterizza: la serenità, la bellezza, il suo essere chic e fashion.

La costa, le spiagge, i vicoletti del paese, i profumi e i colori tipici del mediterraneo sembrano essere stati dipinti da un Dio Greco. San Nicola Arcella, “Casalicchio” così veniva chiamata, cioè Casale della Corte dei Principi Spinelli di Scalea.

Il Palazzo Spinelli o “Casale” Veniva utilizzato come residenza estiva dai Principi, oggi non accessibile (anche se l’amministrazione Comunale sta facendo di tutto per farlo ritornare al suo massimo splendore), diversamente dalla torre Crawford (nel XVI sec. sede estiva dello scrittore americano Francis Marion Crawford), oggi facilmente raggiungibile e frequentata da molti visitatori. Il panorama che si presenta è… da togliere il fiato.



L’estate comincia presto a San Nicola Arcella e i suoi cittadini non si fanno mai cogliere impreparati per le sue feste: la Madonna Delle Grazie e con la festa del Santo Protettore San Nicola.

San Nicola Arcella, è la località di mare per tutti quelli che adorano trovare tante cose belle, tutte raccolte in un solo luogo.



8 km di spiagge: formate da rocce frastagliate, isolette, grotte (del prete, di Enea) e le spiagge dell’ Arcomagno, con la grotta dei Saraceni, la spiaggia Marinella, La Baia Azzurra.



Il Caffè le Mele: un locale che al mattino diventa una piacevole sala all’aperto, immersa nel verde, dove poter gustare la trentennale tradizione del cornetto al cioccolato e poi la sera si trasforma nel più rinomato jazz club della west coast tirrenica.



Gli scorci più romantici e suggestivi da percorrere a piedi o in bici: dal belvedere alla piazzetta di via della Gloria, da (arretu i coste) a Piazza Altieri, da Piazza Delle Rimembranze al sentiero panoramico.



A pranzo e a cena? Potresti essere rapito e deliziato da profumi tipicamente mediterranei. Lungo il corso principale di San Nicola Arcella, troverai i palazzi antichi color pastello, con i balconi ornati da fiori, da spezie locali e da verdure sempre fresche. Entrare in uno dei ristoranti di San Nicola o farti invitare da un amico sannicolese è l’unica opportunità da non perdere!

L’apericena è d’obbligo al “qc’èc’è”, il locale più chic della west coast tirrenica, con il suo ecodesign sannicolese.



Due passi tra le fashion boutique, gli immancabili negozi di souvenir, le sue botteghe e un salto da “Doppio Senso”, la gelateria dove la granita al cedro viene tirata a mani dal mastro gelataio Mena.

L’eleganza dei visitatori è la ciliegina sulla torta. Tipico è il sandalo gioiello, immancabile la borsa, mini, shopper, doctor, colorata, fuori dagli schemi, indispensabile e fondamentale.

Stare seduti sulla panchina a Piazza Siciliano è come stare in prima fila ad una sfilata di moda.

E la notte? Si colora con gli abiti lunghi e colorati, con gli short’s di tendenza indossati dalle signorine con il tacco 12/15, pronte per l’ingresso al Clubbino: la discoteca “live your music”, l’unica discoteca che in trent’anni ha mantenuto inalterato il proprio stile, rispettando le mode e i ritmi, diventando un punto di riferimento per gli amanti della disco music. Il Clubbino è il cuore pulsante della west coast , conosciuta da tutti e frequentata da tanti, anche dai vip, dove per l’ingresso è d’obbligo essere in coppia!



Dopo essere passato per San Nicola Arcella, l’impulso sarà di urlare….

Che bello! Sono stato qui ed ho visto tutto questo!