Garmin Approach S6: GPS da polso per golfisti

Garmin Approach S6: il nuovo GPS da polso per i golfisti esigenti

Garmin, leader mondiale nella navigazione satellitare, ha annunciato il lancio in Italia del nuovo Garmin Approach S6, GPS da polso dedicato al mondo del golf che è destinato a diventare un compagno insostituibile per il golfista più ambizioso alla ricerca di uno strumento utile a migliorare tecnica e gioco.

Dotato di schermo touchscreen a colori ad alta definizione, leggibile anche sotto la luce diretta del sole, Garmin Approach S6 dispone della nuova release di CourseView con circa 39.000 campi internazionali precaricati, oltre che le funzioni Touch Targeting e Manual Pin Positioning.

Con il Garmin Approach S6 un giocatore di golf potrà rilevare la distanza front, middle e back dal green, oltre che visualizzare i layup ed i dogleg. Inoltre, il nuovo scorecard digitale integrato consentirà di avere in qualsiasi momento informazioni sul numero di colpi effettuati.

Associato al proprio smartphone compatibile, è in grado di ricevere aggiornamenti su e-mail, messaggi e chiamate in arrivo tramite Smart Notification, mentre grazie al suo design elegante è perfetto oltre che sul campo da golf, anche all’uso quotidiano in città.

Garmin Approach S6 ha precaricata la cartografia di circa 39.000 campi internazionali e dispone degli aggiornamenti gratuiti degli stessi, senza dover sottoscrivere abbonamenti in aggiunta al costo dello strumento: sullo schermo saranno quindi visualizzati dettagli relativi a ogni colpo come dogleg, specchi d’acqua, siepi e altri ostacoli.

Le innumerevoli funzioni di Garmin Approach S6 permetteranno a tutti gli appassionati golfisti di migliorare il loro gioco, qualsiasi sia il loro livello: con la funzione Green View, ad esempio, i giocatori potranno avere la visione reale del green su cui si trovano e posizionare, grazie allo schermo touchscreen, il pin così da poter prevedere il colpo con la massima precisione, mentre con

la funzione Touch Targeting basterà toccare un punto qualsiasi del display per ottenere la distanza precisa da dove ci si trova fino al proprio obiettivo, sia esso un fairway, un ostacolo d’acqua o il green.

Con lo score card digitale, è possibile tener traccia e calcolare il punteggio durante una partita e ogni giocatore potrà rivedere i risultati ottenuti durante il round direttamente su dispositivo o scaricando la versione stampabile dopo aver trasferito i dati

Garmin Approach S6 è in grado di memorizzare le statistiche dei colpi giocati, il green in regulation ed i fairway hit per ogni buca, e mostrarle al termine di ogni partita, inoltre è in grado di memorizzare lo score sulle singole buche in base all’handicap dichiarato dal golfista o relativo allo slope method fornito dal circolo per ogni buca.

Tramite la funzione Smart Notification, Garmin Approach S6 può essere associato al proprio smartphone, in questo modo sullo strumento sarà possibile ricevere e visualizzare notifiche e aggiornamenti su messaggi di posta elettronica, messaggi, chiamate in arrivo, appuntamenti in calendario, senza dover estrarre il cellulare dalla sacca da golf.

Impermeabile fino a 5 ATM (50 metri), Garmin Approach S6 è dotato di una batteria con una durata fino a 10 ore in modalità GPS, mentre in semplice modalità orologio fino a 20 settimane.