Il Signore di Campagna: cosmesi artigianale al top

Il Signore di Campagna la cosmesi artigianale made in Tuscany.

Il nuovo marchio di cosmesi artigianale, della Farmacia Soldani Salvini, conquista Firenze, con una serata evento sabato 12 settembre 2015, in una delle cornici italiane più suggestive, Ponte Vecchio. Mentre dal 11 al 13 settembre, andava in scena Pitti Fragranze 2015, la migliore profumeria artistica internazionale con oltre 230 marchi provenienti da tutto il mondo, tanti gli eventi collaterali, tra quelli più cool, la presentazione della nuova linea di creme e profumi de Il Signore di Campagna, alla Lounge del Castello di Verrazzano “Lo Spumantino”. A Corrado Salvini, cosmetologo dell’università di Siena, farmacista e cuore pulsante de Il signore di Campagna, chiediamo: Come nasce questa piccola produzione di prodotti di cosmesi di altissimo livello? “ Fare una buona crema è una piccola impresa, che richiede preparazione, scelta rigorosa ed ingredienti di qualità. Le mie formule sono il frutto di anni di specializzazione in scienze cosmetiche all’università di Siena e di grande passione in questo settore”. Come nasce il marchio “Il Signore di Campagna” della Farmacia Soldani Salvini? “E’ un nome che rievoca la campagna toscana, noi siamo ubicati in un piccolo borgo alle porte del Chianti Classico e volevamo ricordare a tutti le nostre origini”. Che cosa utilizzate per realizzare i prodotti Il Signore di Campagna?“Tutte materie prime naturali e soprattutto quelli del nostro territorio, ad esempio l’olio d’oliva toscano, polifenoli da uva e da oliva, burri, cere e fragranze francesi”. Su quale linea puntate di più? “Abbiamo puntato molto sulla linea Vigna Rossa, con all’interno semi di uva, olio di oliva e olio di vinacciolo e una fragranza francese che rievoca il vino, solo per esprimere una qualità molto alta a dei prezzi contenuti, il tutto rigorosamente made in Tuscany”.