La Mia Africa: tendenze etniche per la moda PE 2016

La Mia Africa: le tendenze etniche per la moda Primavera-Estate 2016

Protagonista indiscussa della moda primavera-estate 2016, la tendenza etnica e tribale che colora di identità la donna occidentale. Numerosi i pattern che richiamano il continente nero. Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli hanno fatto dell’Africa il tema principe della collezione primavera-estate 2016 di Valentino. Il mood estivo firmato Valentino si lascia alle spalle l’universo occidentale per concentrarsi su un nuovo continente e, di conseguenza, una nuova estetica, quella selvaggia e tribale dell’Africa.



Ma sono tanti altri gli stilisti ad ispirarsi alla terra dei Masai. Da Alberta Ferretti a Trussardi, da Isabel Marant a Issey Miyake, gli abiti per la moda primavera estate 2016 si tingono di colori forti e dettagli etnici: stampe dipinte a mano, motivi geometrici e ricami in perline compaiono su giacche, abiti da sera,

pantaloni ampi e kimono. La protagonista è sempre e solo lei: la grande Africa. La donna di Alberta Ferretti viaggio nel deserto, tra culture lontane, colori del cielo e delle terre che si fondono tra loro: i blu dei cieli notturni

sfumano nelle nuances degli ocra della sabbia e del rosso mattone dei tramonti. Un trionfo di chiffon e organze, ricami, intarsi e pizzi sovrapposti. Non mancano anche tuniche nere e bianche di San Gallo, sahariane di seta e trench di lino. Una donna che viaggia, ma con eleganza e leggerezza.



A confermare l’ispirazione che arriva dall’Africa nella moda primavera-estate 2016 anche Stella Jean che ha fatto delle stampe di derivazione etnica il suo marchio di fabbrica, con uno stile dai caleidoscopici colori. E a completare il look, accessori altrettanto meravigliosi. Dalle parure di gioielli oro e color osso da regina del deserto, fino a stivali alla schiava e bellissimi sandali alti intrecciati.