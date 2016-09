Belmond Gran Hibernian: tour Irlanda su treno di lusso

Belmond Gran Hibernian: esclusivo tour in Irlanda su un treno di lusso

Scritto un nuovo capitolo nella storia dei viaggi in treno di lusso. Il Belmond Gran Hibernian è infatti partito il 30 agosto dalla stazione di Heuston per il viaggio inaugurale. Un tour di 6 notti attraverso l’Irlanda con 40 passeggeri a bordo.

Lungo un percorso di 2.217 chilometri da Dublino a Cork, il Belmond Gran Hibernian regala ai suoi passeggeri il calore familiare di viaggiare immersi nell’atmosfera di una casa di campagna irlandese. Ma il tutto con l’aggiunta di un servizio esclusivo e raffinato offerto da uno staff completamente dedicato.

Belmond Gran Hibernian: alcune mete del tour

Il treno color blu notte consentirà ai suoi passeggerei di immergersi completamente nei magici paesaggi irlandesi. Soste lungo l’itinerario consentiranno la scoperta di alcune delle località più significative del paese. I viaggiatori potranno infatti visitare l’antica distilleria Jameson, e effettuare una visita privata al Castello di Blarney, dove è tradizione baciare la Blarney Stone. E ancora, attraversare in carrozza il Parco Nazionale di Killarney e compiere una crociera sul lago Lough Leane.

Nella storica città di Galway, famosa per i pub tradizionali e le vivaci feste di musica folk irlandese, il viaggiatore del Belmond Gran Hibernian potrà godere di una sana colazione. Poi potrà intraprendere una gita nella città vecchia e un’escursione lungo le famose scogliere di Moher. Da Westport attraverso uno splendido paesaggio costiero e le colline del Connemara, sarà a disposizione una visita turistica al Castello di Ashford. Un tempo casa della famiglia Guinness e teatro di importanti eventi storici, ora trasformato in luxury hotel con campo da golf.

Il viaggio prosegue in Irlanda del Nord passando per Belfast prima di ritornare verso sud al porto vichingo di Waterford e concludersi nella capitale Dublino.

Belmond Gran Hibernian: i servizi offerti

Ciascuna delle carrozze del Belmond Gran Hibernian prende il nome di una contea irlandese, con allestimenti interni e colori ispirati agli scenari e alle tradizioni di ogni contea. Il treno dispone di un totale di 20 cabine di lusso, di cui quattro spaziose suite, e può vantare raffinati dettagli come cuscini e piumoni d’oca irlandese realizzati a Westport.

A bordo, Lo Chef Alan Woods realizza piatti tradizionali rielaborati in chiave contemporanea per regalare agli ospiti l’esperienza top della cucina tipica. Il menù presenta classici come zuppa di pesce irlandese, arrosto di cervo Killarney, anatra Skeaghanore e l’utilizzo di ingredienti locali come il granchio Cannon.

Belmond Gran Hibernian offre itinerari da due, quattro e sei notti per un massimo di 40 ospiti fino alla fine di ottobre. Nel 2017, la stagione coprirà dal 25 aprile al 14 ottobre. I prezzi partono da 3.200 euro per un viaggio di due notti per due persone in camera doppia.