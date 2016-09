Il lusso di una Pizza: le pizze più costose al mondo

Il lusso di una Pizza: la classifica delle pizze più costose al mondo

Andiamo a mangiarci una pizza. Sì, ho proprio voglia di una bel la pizza Capricciosa. Ma se pensate che uno dei piatti più internazionali e conosciuti al mondo si limiti soltanto a quattro semplici stagioni o formaggi, siete fuori strada. Eh sì, perché questo cibo così semplice e al tempo stesso nutritivo non è più solo un piatto per tutti, ma ai nostri giorni si è trasformato anche in un piatto gourmet, diventando

aristocratico e per pochi intenditori. E TopLook ha stilato la classifica delle pizze più costose al mondo.

La classifica delle pizze più costose al mondo: quarta posizione

In America, esattamente a Manhattan, viene sfornata a 1.000 dollari la Luxury Pizza. Sopra a questo capolavoro culinario potrete trovare code di aragosta, panna, uova di salmone, caviale, i più pregiati formaggi ed erba cipollina.

La classifica delle pizze più costose al mondo: terza posizione

Ci trasferiamo nella penisola britannica per assaggiare la Pizza 007 Royale. Creata nel 2007, non da James Bond, ma dallo Chef Domenico Crolla. Tra gli ingredienti: medaglioni di cervo, salmone scozzese affumicato, aragosta marinata nel cognac e caviale imbevuto nello champagne. Ma le ciliegine sulla torta (pardòn sulla pizza), sono le scaglie d’oro commestibile a 24 carati. Il tutto alla modica cifra di 3.000 euro.

La classifica delle pizze più costose al mondo: seconda posizione

Dalla corte di Versailles, la Pizza Louis XIII, ideata da Renato Viola per la gioia dei palati francesi. Di ridotte dimensioni (20 cm), è cotta in un uno dei cognac più costosi al mondo. La pizza viene poi farcita con caviale, gamberoni, aragosta, mozzarella di Bufala Campana Biologica dop. Un gioiello del l’enogastronomia mondiale a 8.300 euro.

La classifica delle pizze più costose al mondo: prima posizione

E per finire, arriviamo alla testa della classifica delle pizze più costose al mondo. In prima posizione troviamo la Royal Pizza da 180.000 euro. Lo Chef Abdel Muhammad Al-Hallabi di Dubai ha voluto impreziosire la sua opera con tartufo bianco d’ Alba, tartufo nero, foie gras e caviale

beluga.

A me è venuta una gran fame. E a voi?