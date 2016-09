Porsche Panamera 4 E-Hybrid: sostenibilità e performances

Porsche Panamera 4 E-Hybrid: alte performances all’insegna della sostenibilità

Porsche ha annunciato che in occasione del Salone dell’Auto di Parigi (1-18 ottobre) presenterà la Porsche Panamera 4 E-Hybrid, vettura ibrida a trazione integrale ad alte prestazioni.

Alla Casa di Stoccarda il concetto di ibrido è sinonimo di mobilità sostenibile abbinato alle performances. Questo è ampiamente dimostrato dalla Porsche 919 Hybrid con le vittorie ottenute alla 24 Ore di Le Mans negli ultimi due anni. E la vision Porsche permea anche il DNA della nuova Panamera.

Innanzitutto la Porsche Panamera 4 E-Hybrid si avvia sempre in modalità elettrica E-Power. A emissioni zero è in grado di raggiungere una velocità massima di 140 km/h con un’autonomia di 50 km.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid: il sistema di propulsione ibrida

Le prestazioni sono ottenute grazie al sistema di propulsione ibrida ripreso dalla Porsche 918 Spyder. Anche nella nuova Porsche Panamera 4 E-Hybrid, la potenza del motore elettrico da 100 kW (136 CV) assicura costantemente la spinta supplementare che, unita al motore biturbo V6 2.900 cc da 330 CV, consente alla vettura di raggiungere la velocità massima di 278 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

Il sistema di propulsione, equipaggiato con un nuovo cambio a doppia frizione Porsche Doppelkupplung (PDK) a otto rapporti, trasmette alla trazione integrale 462 Cv di potenza e 700 Nm di coppia su tutte e quattro le ruote. Queste sono dotate di sospensioni pneumatiche con tecnologia a tre camere che assicurano in ogni condizione un equilibrio ottimale fra comfort e dinamica di guida.

Il motore elettrico è alimentato da una batteria agli ioni di litio. Raffreddata a liquido e con una capacità di 14,1 Kwh, è alloggiata sotto il pianale del vano bagagli. La batteria è completamente ricaricabile tramite una presa da 230 V e 10 Ampere in 5,8 ore. Impiegando il caricabatteria on board opzionale da 7,2 kW ed una presa da 230 V e 32 A, la batteria si ricarica completamente in 3,6 ore.

Il tutto è controllabile dal Porsche Communication Management (PCM). In alternativa, l’app di Porsche Car Connect (per smartphone e Apple Watch) che consente di schedulare anche l’ora di avvio della ricarica.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid: la strumentazione interna

All’interno dell’abitacolo, l’Advanced Cockpit della Porsche Panamera 4 E-Hybrid dispone di due screen touch da sette pollici che incorniciano il contagiri analogico e completano il cruscotto interattivo.

Tra le novità, l’indicatore di potenza (Power-Meter) specifico del sistema ibrido. Questo sistema fornisce informazioni su dati, come l’energia elettrica attualmente utilizzata o accumulata tramite i sistemi di recupero dell’energia.

Uno schermo touchscreen da 12,3″ consente la gestione del PCM. E’ possibile richiamare svariate informazioni specifiche del sistema ibrido come il Boost Assistant e l’Hybrid Assistant. Il primo visualizza l’energia disponibile per un’ulteriore spinta (booster). Il secondo fornisce indicazioni visive per dosare la potenza elettrica.

Porsche Panamera 4 E-Hybrid: le modalità di guida

Nella Porsche Panamera 4 E-Hybrid, sono disponibili svariate modalità di guida come Sport e Sport Plus, per le massime performances. Queste modalità sono le stesse che ritroviamo nel pacchetto opzionale Sport Chrono sulle altre Panamera. Tipiche del modello ibrido sono invece E-Power, Hybrid Auto, E-Hold e E-Charge.

La modalità Hybrid Auto consente di cambiare e combinare automaticamente i tipi di trazione per garantire la massima efficienza. In questo modo i consumi sono pari a 2,5 l/100 km nel nuovo ciclo di guida europeo per i modelli ibridi plug-in, con 56 g/km di emissioni di CO2.

La modalità E-Hold permette di preservare il corrente livello di carica, per poter circolare successivamente in modalità elettrica nel luogo di destinazione a traffico limitato. In modalità “E-Charge”, la batteria viene caricata tramite il motore V6. Il motore a benzina genera una potenza più elevata di quanto sia effettivamente necessario alla guida.

In Italia, la Porsche Panamera 4 E-Hybrid è ordinabile a partire da 111.522 Euro, IVA inclusa. Le consegne a partire da metà Aprile 2017.