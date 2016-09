Centro Benessere Maurice Mességué San Marino

Per riparare la pelle dai danni del sole: check-up cutaneo e studio della pelle chiamaci per un appuntamento durante i nostri Open Days: 22/09/2016 – 06/10/2016 – 20/10/2016 Il primo incontro per una consulenza con il nostro Medico Estetico è gratuito!

Si rivolge a tutte quelle persone che vogliono migliorare il proprio aspetto, ma lo vogliono fare in maniera sicura e nel rispetto della propria salute. Ai primi segni di invecchiamento si può cominciare ad effettuare il trattamento, in quanto ha anche una valenza preventiva.

PRP è l’acronimo di Plasma Ricco di Piastrine, un concentrato di piastrine ottenuto attraverso la centrifugazione del sangue. Questo metodo è utilizzato da anni in campo medico e recentemente è stato applicato alla medicina estetica. In questo ‘Gel Autologo’ sono concentrati i Fattori di Crescita Piastrinici, responsabili dei processi riparativi, che iniettati stimolano i nostri Fibroblasti a produrre acido ialuronico, collagene ed elastina. Il risultato è un netto miglioramento nell’elasticità, tonicità, luminosità e turgore della pelle.

“ C’est la nature qui a raison (E’ la natura che ha ragione)… ” Siamo in compagnia della Dottoressa Mariarosaria Serra , medico chirurgo e medico estetico del Centro Benessere Maurice Mességué di San Marino , per comprendere al meglio il significato di questo slogan che sintetizza la filosofia del Metodo Mességué.