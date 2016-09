Alpina Horological Smartwatch blu: tradizione svizzera e innovazione

Alpina Horological Smartwatch blu: segnatempo svizzero tradizionale e innovazione tecnologica

Sulla base dell’Horological Smartwatch presentato nel 2015, il nuovo Alpina Horological Smartwatch blu in acciaio mostra un look più casual del modello precedente pur mantenendo le specifiche tecnologiche che hanno rivoluzionato il mondo degli smartwatch.

La Manifattura svizzera, specializzata nella produzione di orologi sportivi dal 1883, con il nuovo Alpina Horological Smartwatch blu aggiunge alla sua gamma di orologi un segnatempo svizzero “tradizionale”, con il vantaggio della tecnologia “intelligente” connessa.

Alpina Horological Smartwatch blu: la cassa e il quadrante

La cassa, in acciaio inossidabile lucidato e spazzolato del diametro di 44 mm, dispone di vetro zaffiro antigraffio ed è impermeabile fino a 100 m. Racchiude un quadrante elegante color navy con motivo soleil. Quest’ultimo, con indici luminosi beige visualizza le lancette centrali delle ore e dei minuti, dispone di un contatore “intelligente” posizionato a ore 6. La piccola lancetta rossa indica la data durante la modalità di monitoraggio dell’attività fisica, mentre in modalità monitoraggio del sonno indica la luna. La piccola lancetta in acciaio, invece, mostra la percentuale di attività svolta, o gli obiettivi prefissi per il sonno.

Funzioni dell’Alpina Horological Smartwatch blu

Monitoraggio dell’attività fisica: Consente di monitorare i passi effettuati durante il giorno, le calorie consumate e la distanza totale percorsa.

Monitoraggio del sonno: fornisce informazioni dettagliate sul tempo trascorso nelle fasi di sonno profondo, sonno leggero e veglia.

Ora e data sempre aggiornate: viene rilevata l’ora dallo smartphone visualizzando in automatico l’ora esatta.

Avvisi del sonno intelligenti: iconsente di svegliarsi all’ora più consona al proprio ciclo del sonno, così da apprezzare la freschezza di un buon risveglio.

Avvisi Get Active: un avviso ricorda di fare attività fisica nel caso di inattività sportiva per un certo periodo di tempo.

Coach dinamico: suggerimenti, consigli e informazioni raccolte specificamente in base ai propri obiettivi per l’attività fisica e il sonno

Cloud: per recuperare i dati raccolti, anche nel caso in cui si dovesse perdere l’orologio o il telefono. L’Horological Smartwatch memorizza in modo indipendente i parametri dell’attività fisica e del sonno per 30 giorni senza la necessità di sincronizzarli con lo smartphone.

Oltre a tutte queste caratteristiche, l’Alpina Horological Smartwatch blu offre l’innovativa funzione Worldtimer. L’ora del proprio paese natale viene inserita e l’orologio sarà sempre in grado di sapere qual è l’ora ideale per chiamare a casa o in ufficio. La durata della batteria è superiore ai 2 anni e l’orologio non necessita di essere caricato tutti i giorni. Completa la dotazione un cinturino marrone in pelle con interno rosso sui lati.