La TOP 5 delle acque minerali di lusso

A chi non beve vino, Dio neghi anche l’ acqua! Recitava quell’ antico detto, ma se l’ acqua costa più del vino, non berla diventa quasi un reato. Eh sì, perchè non si vive di solo champagne, ma si può osare anche con il semplice cristallino. Dissetarsi è fondamentale per tutti, ma quando puoi farlo con stile, diventa ancora più bello. Perciò, non si può dire di aver vissuto una vita piena, senza aver provato, almeno, una delle cinque acque più buone del pianeta. Ed ecco la TOP 5 delle acque minerali di lusso.

Perchè negarsi la soddisfazione di sorseggiare ad esempio, l’ Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, che contiene un mix di acque della Francia,

isole Fiji e ghiacciai dell’ Islanda? La bottiglia è incredibilmente preziosa, perchè creata da Ferdinando Altamirano, attraverso un bozzetto di Modigliani: distribuita in cristallo/oro, cristallo blu, cristallo/argento e cristallo. Una bottiglia da 75 cl, si è arrivati a pagarla anche 53.470 euro; ma se pensate che dentro potreste trovare 5 g di polvere d’oro a 23 carati.. il prezzo vale la spesa no?

Se però volete provare qualcosa di diverso, la Supernariwa fa al caso vostro. 1 litro costa solo (si fa per dire) 9000 euro. Questa acqua proviene da una sorgente giapponese formatasi milioni di anni fa e ancora oggi è considerata una sorta di elisir di giovinezza.

Al terzo posto, nella nostra speciale TOP 5 delle acque minerali di lusso, troviamo Kona Nigari, la desalinizzata dei fondali delle Hawaii. Pensate che una bottiglietta da 750 ml, costa 356 euro.

E poi c’è la Fillico, un’ acqua giapponese utilizzata per i migliori sakè, la cui bottiglia da 750 ml (realizzata con oro e pezzi di scacchi), viene 195 euro.

Quinta, ma non per importanza, è l’ americana che proviene dalle sorgenti del Tennesse: Bling H2O. La bottiglia da 75 cl (tutta tempestata di cristalli

swarovski), viene venduta a 36 euro.

Possiamo affermare, quindi, che la classe non è acqua, ma in questo caso è l’ acqua ad avere classe.. e che classe!