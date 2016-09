Mylius 76: le nuove unità al Salone Nautico di Genova 2016

Mylius 76: le nuove unità presentate al Salone Nautico di Genova 2016

Mylius Yachts ha annunciato che, in occasione del prossimo Salone Nautico di Genova 2016 (20 al 25 settembre) sarà presente con le entrambe le nuove unità Mylius 76 varate negli scorsi mesi: il Flush Deck EGI4 ed il Deck Saloon Grillo Parlante.

Il Mylius 76 è un fast cruiser-race di quasi 24 metri dalla grande personalità, caratterizzato da raffinato design, materiali pregiati e alta tecnologia, che si traducono in una barca a vela dal grande comfort, in grado di offrire piacere e sicurezza nella navigazione.

In coperta un grande pozzetto ospiti, separato dalla timoneria e dalla zona manovre, offre una zona prendisole ad estrema poppa. Sotto il piano del pozzetto trova spazio il garage per tender fino a 3,50 m. Lo scafo in carbonio del Mylius 76, con crocette acquartieriate e lande a murata, dispone di una grande randa, fiocchi a bassa sovrapposizione o autoviranti e vele asimmetriche per poter avere un’ampia superficie velica in ogni condizione di vento.

Gli interni sono disegnati per offrire una netta divisione tra zona dedicata all’armatore, gli ospiti a prua, la dinette a centro barca, la zona equipaggio, i servizi e l’area di navigazione a poppa.

Costruito su richiesta in modalità semi-custom e totalmente personalizzabile, il Mylius 76 è proposto in due diverse versioni, che interpretano in modo diverso lo stile e filosofia del cantiere piacentino. La versione Flush Deck (FD) è concepita per un uso più sportivo ed agonistico, per lunghe navigazioni e grandi regate. La versione Deck Saloon (DS) è caratterizzata da grande vivibilità esterna ed interna. Gli spazi della Deck House, appena sotto il livello del pozzetto centrale, permettono una visibilità a 360° verso l’esterno.

Mylius 76: il Flush Deck EGI4

Il Mylius 76 EGI4 è una barca costruita con alti standard strutturali e impiantistici. Grande attenzione è stata dedicata allo studio dei piani, dell’attrezzatura di coperta ed in tutto quello che concerne la sicurezza di navigazione con le parti strutturali, progettate secondo lo standard “RINA Pleasure”.

Gli interni di EGI4 riflettono lo stile del suo armatore nelle scelte di modernità, tecnologia e confort. La dinette ha due divani a “L”, tavolo da pranzo sul lato dritto, tavolo basso e cantinetta vini sul lato sinistro. Sopra i divani, pensili e dietro, mobili. Letto centrale per la suite armatoriale, con mobili bassi, cabina armadio separata e bagno con cabina doccia separata. L’area ospiti è a centro barca. Una doppia matrimoniale con bagno e doccia separata e una singola con bagno e doccia. La zona equipaggio comprende una cabina doppia ed una singola, con accesso diretto dal pozzetto.

Il piano di coperta prevede un grande pozzetto ospiti con panche e tavolo centrale separato dal pozzetto manovre e timoneria. Il piano velico, con albero Hall Spar e sartiame in carbonio, ha due stralli di prua più quello di trinchetta, regolabili idraulicamente.

Mylius 76: il Deck Salon Grillo Parlante

Grillo Parlante è invece il primo Mylius Deck Salon pensato per privilegiare spazi, vivibilità di bordo e autonomia di navigazione. Il tutto contenendo

il dislocamento e con performances simili a quelle dei fast cruiser più sportivi.

Il piano di coperta è caratterizzato dal pozzetto ospiti e pozzetto manovre sullo stesso livello. Internamente, il layout della dinette è identico a quello del Mylius 76 EGI4. La cabina armatoriale ha letto centrale, mobili bassi, due armadi alti, bagno con wc e bidet e cabina doccia separata. Per gli ospiti ci sono due cabine doppie gemelle, con bagno e doccia separata. La zona equipaggio comprende due cabine, una doppia ed una singola, con bagno e doccia.