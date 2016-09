Viaggiare con stile a emissioni zero con Nivola Style

Il sistema di propulsione è composto da un motore elettrico sincrono raffreddato a liquido in grado di erogare 11 kW (15 CV) e una potenza di picco di 35. Questi valori consentono al C evolution di raggiungere una velocità massima di 120 Km/h (limitata elettronicamente) con accelerazioni che possono superare quelle di scooter con motori a benzina da 600 cc.

E’ un maxi scooter in grado di accoppiare dinamismo e divertimento ai vantaggi di un veicolo a emissioni zero, regalando nel traffico urbano esperienze di guida piacevoli e stilose.

La mobilità su due ruote a emissioni zero è ormai una realtà consolidata nelle nostre città e, tra i maxi-scooter alimentati elettricamente, il BMW C Evolution è sicuramente un punto di riferimento del mercato, come ci ha confermato l’esperto Luca Ronchi di Nivola Style , Concessionario ufficiale BMW Motorrad e Ducati della provincia di Rimini.