Collezione donna SS 2017 Versus Versace alla London Fashion Week

Dopo un paio di stagioni presentate durante la settimana della Moda di Parigi, la Casa della Medusa torna sulla passerella londinese della London Fashion Week con la Collezione donna SS 2017 Versus Versace.

La sfilata, che ha presentato anche una serie di outfit maschili, ha registrato in passerella anche la presenza di Bella Hadid, con le modelle che hanno indossato capi firmati direttamente da Donatella Versace aiutata da un team di giovani designers, dopo la dipartita di Anthony Vaccarello recentemente passato alla corte di Yves Saint Laurent in qualità di Direttore Creativo.

Sexy, affascinante e provocante la donna Versus Versace indossa giubbetti da bikers in pelle nera abbinati a mini gonne e top che lasciano l’addome e le spalle scoperte. Poi, bomber con zip, mini cappotti in neoprene, minigonne pieghettate, pantaloni attilati.

La maglieria è composta da maglioni militari a coste e jacquard che propongono la nuova stampa Versace. Questa si declina con un mix di tessere dipinte a mano, righe verticali e fantasie animalier.

Giochi di sovrapposizioni vedono nella Collezione donna SS 2017 Versus Versace il metal mesh protagonista. Lo ritroviamo infatti legato ai fianchi sopra capi in neoprene o come base per top stratificati in nylon e lamine metalliche.

Tessuti tecnici, nylon, neoprene e jersey abbinati a pelle, maglia metallica, maglia e tessuti stretch sono i materiali principalmente utilizzati nei capi.

Colori accesi sono alternati a nero, blu navy, verde militare e argento, mentre stivali borchiati in pelle nera e sandali con cinturini alla caviglia anch’essi borchiati compongono la gamma delle calzature della Collezione donna SS 2017 Versus Versace.