Curiosità Astrali: Ottobre 2016

Le Curiosità Astrali del mese di ottobre 2016

Il mese di Ottobre 2016 si espone come un “ricercatore” di soluzioni e di risposte alle problematiche italiane. Alcune concernenti la cronaca e la politica, altre invece sono ancora in fase di stallo come gli avvenimenti recenti che ci hanno toccato. Il nostro Paese si sente per la maggiore insicuro e instabile. Ed è forte il desiderio di un vero confronto, di “essere ascoltato” e di avere la certezza di poter riprendere in mano le giuste redini .

Politicamente non c’è una vera chiarezza. Anzi, come avevo detto, i politici arrancano per trovare un simil – dialogo anche se, nel frattempo gli inciuci si scoprono (vedi il caso di Roma) e molto difficilmente si troverà una soluzione che metta tutti d’accordo, perché comunque sarà, agli occhi dei romani e non solo, una “toppa” messa.

Saturno a ottobre 2016 tocca i segni mobili (Chiesa, scuola e giornalismo satirico). E come volevasi dimostrare e già accennato, ecco da parte del giornale satirico Charlie Hebdo con le sprezzanti vignette inerenti alle nostre vittime del terremoto. Per non dimenticare la riforma della scuola che ha già iniziato a dare i risultati. Molti studenti, pochi docenti, molti supplenti….

Capisco bene che non occorre avere la sfera di cristallo per vedere ciò che si muove attorno a noi, ma come disse Ermete Trismegisto, autore dell’antica cultura medievale e rinascimentale, “Come in alto, così in basso” e cioè che tutto si muove in corrispondenza del Cielo”. Ma questo è un altro grande argomento.



Paola Canossa



riceve su appuntamento. cell. 347 8139700

mail: canossapaol@gmail.com

Website: Passione Astrologica

Facebook: Astrologia Insieme