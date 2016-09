Moda Autunno-Inverno 2016/17: tendenze al Top

Moda Autunno-Inverno 2016/17: le tendenze al Top per la stagione fredda.

La fine delle vacanze e il rientro in città portano sempre un po’ di malinconia. Dopo aver fatto la lista delle cose da fare e dei buoni propositi, risolleviamoci il morale dando un’occhiata alle tendenze moda autunno-inverno 2016/17.

La giacca di pelle e il chiodo: praticamente un evergreen. Spesso nera e corta, la giacca di pelle richiama il mondo biker e il rock. E’ estremamente adattabile, sia di giorno che di sera. Troviamo il chiodo in tante varianti, da quelle più minimal ai modelli decorati da borchie proposti da Michael Kors, Gucci, Diesel.

I cappotti maschili e militari: medi o lunghi, di panno o lana cotta, con file di bottoni e mostrine sulle spalle a richiamare il mondo militare come quelli di Fay. Stile army anche per Prada che propone però il cappotto marinaro. La severità dei modelli può essere sdrammatizzata dall’abbinamento con abiti eleganti e leggeri o sottolineata da pantaloni maschili e stivali come si è visto sulla passerella di Michael Kors.

Le Mia Mule: ciabattine in velluto di Alberta Ferretti, preziose e per fette dal mattino alla sera, nelle due varianti nero e cognac con ricami di fiori e foglie a rilievo in filo di seta. Già ai piedi delle it girls, da Bianca Balti a Gilda Ambrosio, hanno un fascino vintage e si abbinano sia a look casual che raffinati.

Le decolleté preziose: Jason Wu le propone in velluto, Dior con applicazioni di perle e strass, Armani in vernice. Poi camoscio, pitone e glitter. Qualunque sia il materiale scelto, l’autunno/inverno 2016/17 conferma definitivamente il ritorno del tacco alto e sottile e della punta affusolata.

La gonna a fantasie geometriche: d’ispirazione anni ’70, a lavorazione patchwork o stampa optical oppure a righe di tutte le grandezze come sulla passerella di Ferragamo. Si abbina facilmente al nero ma la tendenza proposta da Emilio Pucci è osare un top dai colori accesi o mescolare la geometria a fantasie floreali.

I tessuti maschili : pantaloni e giacconi in tartan, Principe di Galles e pied de poule arrivano direttamente dal guardaroba di lui. Gucci li propone mescolati, Ralph Lauren li abbina ai toni del grigio. Si valorizzano con accessori maschili come cinture in cuoio e stivaletti ma diventano sensuali se abbinati ad un sandalo iperfemminile.

I maxi cardigan e i maxi golf: l’abbinamento,visto da Trussardi, del cardigan ad abiti sottoveste con spalline sottili stile lingerie crea un look anni ’90 mixando casual e sex appeal. Sono di Pucci invece i coloratissimi pull oversize da indossare a pelle come miniabito, oppure con leggins e skinny pants ma anche con gonne fantasia.

A cura di Elisa Giordani.