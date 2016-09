Collezione donna SS 2017 Philipp Plein alla Milano Fashion Week

Protagonista indiscussa delle passerelle meneghine della Milano Fashion Week, la Collezione donna SS 2017 Philipp Plein.

Per questa stagione, l’ultima a Milano, il il giovane stilista tedesco Philipp Plein sceglie di far sfilare la sua collezione donna primavera-estate 2017 in un villaggio perfetto con tanto di Luna Park, giardinieri dal fisico scultoreo, giostre colorate e gelati zuccherosi. Sulle note di un live di Fergie e Fat Joe . Benvenuti su Planet Plein!

Il tema del party? Alice in Ghettoland, una rivisitazione della fiaba in mood decisamente glam rock. Sulle note di “Milf”, il singolo di Fergie, voce dei Black Eyed Peas, le modelle si scatenano su giostre faraoniche, passeggiando tra casette colorate. Una scenografia spettacolare che fa da cornice a bustier, fluidi long dress, abiti in maglia di metallo, giubbini in denim e bomber metallizzati.

Ad aprire le danze, Izabel Goulart, l’angelo brasiliano di Victoria’s Secret; seguita da Karolina Kukrova, Sara Sampaio e un’inedita Paris Hilton in versione modella.

Gonnelloni, catene, borchie e pelle nera, insieme a abiti oro e minidress bianchi cutout. Il tutto in netta contrapposizione con il mondo incantato fatto di giostre colorate, casette nel bosco e macchine pastello.

La palette cromatica della collezione donna SS 2017 Philipp Plein è declinata prevalentemente tra azzurro, oro e argento, si spalma abilmente su pelle, denim, broccato, chiffon, paillettes e catene. A completare il look, sneakers e sandali con listini. Mini zaini e borse con catene.

Philipp Plein non lascia niente al caso, neppure il beauty look, studiato accuratamente per essere un vero omaggio alle super top model anni ’90. Chiome a onde lucenti e visi bronze, rossetti color mattone anni ’90 e smoky eye fumè.