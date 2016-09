Grandi opportunità per i ragazzi! Il lato affettivo potrebbe vedere la presa di decisioni definitive. Sarà inutile continuare nel caso in cui il rapporto continui a correre come se si stesse facendo un giro sulle montagne russe senza vedere certezze future. Al contrario qualche Acquario potrebbe pensare di allargare la famiglia.

Se lo scorso mese di settembre ho invitato a capire in quale direzione occorreva fermezza, ora gli appartenenti a questo segno possono ripartire con più risolutezza, determinazione e serenità. Nel mese di Ottobre 2016 possono infatti intraprendere un nuovo cammino per quanto riguarda il lavoro e gli studi. Sì ai nuovi contratti e alle conseguenti entrate economiche che ne deriveranno.

Oroscopo Ottobre 2016 Acquario redatto da Paola Canossa per TopLook Bella fase per i nati sotto il segno dell’Acquario!