Oroscopo Ottobre 2016 Bilancia

Oroscopo Ottobre 2016 Bilancia redatto da Paola Canossa



Bel mese questo di Ottobre 2016 per gli appartenenti al segno della Bilancia. Ma non si può pretendere tutto! C’è da capire decidere e agire. E’ probabile che si possano vivere momenti di tensione per quanto riguarda il settore lavorativo e/o la propria quotidianità.

Comunque nel complesso bene per quanto concerne l’ambito lavorativo, la famiglia e l’amore. Aal proposito, qualcuno potrebbe progettare l’arrivo di un figlio. Per quanto riguarda le finanze, possono verificarsi inaspettate uscite di denaro legate ad alcuni spostamenti lavorativi.

Oroscopo Ottobre 2016 Bilancia: le tre decadi

La prima decade della Bilancia può accettare faticosamente contesti concernenti il lavoro: ora non bisogna sprecare le occasioni! La Bilancia ha approvato le proprie sfide quindi, è utile ricordare che ogni medaglia ha il suo diritto e rovescio: bisogna valutare bene cosa conviene scegliere.

La seconda decade dei nativi del segno alterna momenti di buona emotività a momenti di lunaticità che possono riguardare il taglio di vecchie situazioni oramai inutili per quanto concerne o l’ambiente lavorativo o quello familiare quindi, in sostanza, per ciò che riguarda la Vostra quotidianità. Ricordo che spesso è utile “tagliare” in quanto nel tempo, nuove e migliori situazioni si possono presentare sul proprio percorso.

La terza decade della Bilancia vive momenti altalenanti concernenti il proprio vivere quotidiano. Ma non penso che gli appartenenti a questa decade possano lamentarsi ora come ora. Quindi, se si presenta qualche attimo di tensione, il consiglio è quello di accettarlo, anche se malvolentieri, e salutarlo velocemente. Forse, dopo tutto ciò che le persone della Bilancia hanno ricevuto o stanno per ricevere, devono e o dovranno solo aggiustare il tiro del singolo contesto.



