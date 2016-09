Oroscopo Ottobre 2016 Leone: terza posizione (chiarire)

Per i nati sotto il segno del Leone, il mese di Ottobre 2016 è una fase in cui i leoncini si sentono liberi di poter agire come meglio preferiscono, di dire e di ridire tutto a proprio piacimento.

Il periodo è favorevole. Buone notizie possono arrivare per quanto riguarda il settore lavorativo, economico e familiare. I leoncini sono emotivamente presi da troppi impegni personali. Noon è detto che debbano anche chiarire con un figlio, o per qualcosa inerente la quotidianità (comportamenti, etc.).

Chiarimenti per quanto concerne il lato affettivo. Anche in questo senso, a volte, chi appartiene al segno del Leone è un po’ capriccioso.

Ricordo ancora che le scelte che si fanno nella seconda parte del 2016 sono importanti e che le soddisfazioni continueranno a presentarsi per tutto il 2017.

Le entrate economiche leonine possono vedere incrementi, mentre la forma fisica potrebbe risentire a livello di tensioni emotive. Consiglio un po’ di riposo.

Oroscopo Ottobre 2016 Leone: le tre decadi

I Leone della prima decade si sentono sollevati e forse ora, anche un po’ egoisti: desiderano pensare più a sé stessi e sentono di poter agire tranquillamente per quanto riguarda il lato finanziario, grazie anche al lavoro che inizia a dare soddisfazioni.

La seconda decade del Leone può ricevere buone comunicazioni per quanto concerne il lavoro e le finanze. Probabilmente c’è qualcosa da chiarire e sistemare a proposito dei beni della famiglia d’origine.

I Leone appartenenti alla terza decade del segno vivono una buona carica psicofisica. Nuove situazioni, nuove decisioni da prendere per quanto concerne i figli, la famiglia e la propria quotidianità: forse è giunto il momento di rivedere e rinnovare vecchie questioni di casa.



