Oroscopo Ottobre 2016 Sagittario

Oroscopo Ottobre 2016 Sagittario redatto da Paola Canossa per TopLook



Il mese scorso agli amici del Sagittario, ho consigliato loro di tuffarsi nel mare di tutte le occasioni che si sarebbero presentate sul loro percorso. Ricordo ancora che il loro autunno – inverno saranno stagioni rilevanti grazie ai progetti che prendono piede in questo periodo. Il mio consiglio è quindi quello di accettare le sfide, anche se nuove situazioni possono nascere nell’ambito lavorativo e in quello familiare dove la tensione è ormai svanita. Qualcuno potrebbe pensare di allargare la famiglia. Anche per i ragazzi sono in arrivo belle novità che possono riguardare anche viaggi all’estero. Bene per quanto concerne la parte economica. Qualche nativo del segno del Sagittario potrebbe infatti vedersi arrivare qualche nuova entrata inaspettata, mentre qualcun altro potrebbe definire finalmente una vecchia vicenda economica.

Oroscopo Ottobre 2016 Sagittario: le tre decadi

I Sagittario appartenenti alla prima decade, sono favoriti per quanto concerne uno sblocco riguardante una chiamata lavorativa e o una situazione familiare. Anche se non si ottiene del tutto ciò che si sperava, per ora bisogna sapersi accontentare, è sempre meglio di niente!

Si sentono più sicuri gli appartenenti alla seconda decade del segno, anche se si ritroveranno a vivere momenti con umore altalenante. Quindi, dovranno fare attenzione. Se si sono conosciute persone nuove ultimamente, consiglio di non trascurarle, anche perché potrebbero tornare utili in futuro. I Sagittario sanno bene come muoversi ora per ottenere i propri risultati.

Alla terza decade del segno consiglio di concludere quelle situazioni che erano ferme da tempo. Rinnovo quindi quanto ho detto il mese scorso. Battete il ferro finchè è caldo. Ora c’è l’occasione per definire favorevolmente alcune questioni finanziarie.



