Oroscopo Ottobre 2016 Scorpione: quinta posizione (sbloccare)

Oroscopo Ottobre 2016 Scorpione redatto da Paola Canossa per TopLook



Se gli appartenenti al segno dello Scorpione, hanno seminato nella giusta maniera, aggirato gli ostacoli che si presentavano sul percorso, bene! Ora, anzi da ora le cose diventano più facili da gestire.

Chiamate lavorative possono arrivare anche improvvisamente. Chi ha già un lavoro può intravedere una promozione, un trasferimento favorevole. Buone cose anche per chi pensa di iniziare una società. Il settore della legalità darà sicuramente il suo benestare.

E se non si tratta di una società lavorativa, allora è probabile che insieme alla propria dolce metà, si decida la data del matrimonio o di una futura convivenza. Auguri!

Raccomando però di non buttare all’aria i risultati ottenuti, qualora si dovesse presentare un imprevisto.

Oroscopo Ottobre 2016 Scorpione: le tre decadi

La prima decade dello Scorpione, è come rinata dopo un lungo periodo di stasi. Si sente sicura delle proprie scelte fatte e questa tranquillità interiore induce più certezze di quelle che si pensa di avere nell’ambito lavorativo e extra lavorativo. Bene!

Anche chi appartiene alla seconda decade del segno, ha accettato sfide di qualunque genere. Ora ha tra le mani il risultato delle scelte fatte negli ultimi brevi tempi, ma altre soluzioni sono ancora da trovare, magari riguardanti vecchi progetti. Il consiglio è quello di riflettere e di decidere senza timore.

La terza decade dello Scorpione è favorita da buone occasioni lavorative e o in ambito familiare. Gli scorpioncini hanno pazientemente aspettato non poco, ma ora sono finalmente liberi di iniziare a concretizzare ciò che da tempo ciò che era fermo nel cassetto. Se dovesse succedere un intoppo, non è il caso di avvilirsi per un nonnulla.



Paola Canossa



riceve su appuntamento. cell. 347 8139700

mail: canossapaol@gmail.com

Website: Passione Astrologica

Facebook: Astrologia Insieme