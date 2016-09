Oroscopo Ottobre 2016 Vergine: seconda posizione (definire)

Oroscopo Ottobre 2016 Vergine redatto da Paola Canossa per TopLook



Anche se Giove ha lasciato la Vergine, il favore dei pianeti continua anche per tutto il mese di Ottobre 2016 per chi abita questo segno.

Buone le comunicazioni che possono interessare il settore lavorativo. Sono favoriti gli spostamenti e l’energia psicofisica continua il suo favorevole supporto anche se, qualche momento di stanchezza è normale che si percepisca.

E’ probabile che qualche situazione sia da rivedere nell’ambiente familiare in quanto oramai inutile. Insomma la routine in questo settore, ha bisogno di una revisione. Consiglio ancora una particolare attenzione alle uscite di denaro, valutate bene e attentamente le priorità.

Il rapporto affettivo per i nati sotto il Segno della Vergine è sempre interessante ed è sempre presente un dialogo aperto.

Oroscopo Ottobre 2016 Vergine: le tre decadi

Bene i nati nella prima decade della Vergine che certamente non potranno lamentarsi del periodo. Sorprese che quanto riguarda l’ambiente lavorativo. Possono arrivare chiamate improvvise. Consiglio di accettare, anche perché le scelte fatte in questa seconda parte dell’anno, sono valide! Conferme.

Per la seconda decade del segno, la sicurezza è entrata a gran passo nella propria quotidianità. Bene per quanto riguarda le scelte già fatte, ma forse qualcosa rimane ancora in fase di definizione. Il mio consiglio è quello di mostrarsi disponibili al confronto, senza timore di dire e di discutere, esponendo in questo modo la propria opinione.

La terza decade della Vergine si potrà trovare a vivere qualche attimo di fastidio psicofisico legato anche a qualche tensione familiare e o lavorativa- Le scelte che sono state fatte finora sono importanti, ma forse qualche persona vicina ai nativi del segno, fatica ad accettarle.



