Beneteau Monte Carlo 6 S allo Yachting Festival di Cannes 2016

La tradizione la ritroviamo nella lavorazione dei legni, quelli interni in quercia spazzolata, in teck quelli esterni, realizzati nel rispetto dei codici tradizionali dello yachting.

In acqua si distingue per le linee slanciate, la particolare carena a tulipano, la netta distanza tra le vetrate laterali e il parabrezza oltre agli oblò di murata laterali tondi, disegnati seguendo la tradizione dello yachting.