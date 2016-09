Collezione donna SS 2017 Emilio Pucci alla Milano Fashion Week

Femminili, romantici, giocosi. Gli abiti sulle passerelle della Milano Fashion Week sono un trionfo di stampe floreali, pattern geometrici e contrasti di stile. Si impreziosiscono di applicazioni, scollature, trasparenze, tagli corti e un pizzico di ironia. La semplicità si scontra con l’eleganza estrema. La modernità convive con l’old stile. Talvolta si scava in archivio e si rivisitano le epoche passate. E la collezione donna SS 2017 Emilio Pucci rispecchia fedelmente questi canoni estetici.

Milano Moda Donna ha accolto anche quest’anno un glorioso nome del Made in Italy: Emilio Pucci, una casa di moda che ha fatto storia. E Massimo Giorgetti, Direttore Creativo del brand, per la sua collezione donna SS 2017 Emilio Pucci, porta in passerella tutta la sua sofisticata joie de vivre.

Fantasie colorate, motivi grafici e azzurri miracolosi che brillano come squarci di cielo. Lo stilista romagnolo ha creato crea un’atmosfera casual con un guardaroba veloce e dinamico, pronto da indossare. Lunghi abiti scivolati si accompagnano a trench con stampe d’archivio e mini dress tempestati di lucenti paillettes.

E a dare ancora più energia, i colori: dal giallo all’arancio passando per il verde, il rosa, l’azzurro e gli intramontabili black and white. La nuova collezione diventa un guardaroba pronto per essere indossato, dedicato alle Pucci’s girls sempre in movimento.

Jersey, seta, cotone, rafia, paillettes sono declinati su forme fluide e accompagnati da sandali in pelle e stivali in jersey. Cappelli e visiere in rafia e borse dalla forma rettangolare con frange compongono la gamma degli accessori della collezione donna SS 2017 Emilio Pucci.

Un look giovane e moderno insomma, con outfit più sportivi e semplificati. Le silhouette sono sobrie, i colli molto alti e le maniche lunghe. Nonostante grandissima energia e potenza nei colori, per tutta la durata della collezione.