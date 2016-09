Collezione Moda Sposa Atelier Pieralisi- Anteprima RomaSposa 2017

Collezione Moda Sposa Atelier Pieralisi: rilancia gli anni ‘50 e torna il bianco

L’Atelier Pieralisi lancia la collezione moda sposa Atelier Pieralisi e apre con una sfilata evento “L’anteprima RomaSposa 2017” il 6 ottobre 2016. Un appuntamento fashion da non perdere per gli amanti della moda sposa, Un evento che noi di Toplook Magazine seguiremo e che vogliamo anticiparvi con un’intervista alla fashion designer Laura Pieralisi.

C’è molta attesa per la collezione Moda Sposa Pieralisi 2017, anche noi siamo molto curiosi, che cosa vedremo in passerella al Palazzo dei Congressi?

“La collezione moda Sposa Atelier Pieralisi 2017 che vedrete sfilare il 6 ottobre, è una collezione molto femminile che comprende stili diversi e torna anche al Vintage, mettendo in evidenza tantissimo pizzo. Torniamo ad una figura molto femminile, dando morbidezza all’abito con tessuti fluttuanti come tulle di seta pura, georgette e chiffon. Un bel tuffo negli anni ’50 sia con le ampiezze, sia con le gonne piu’ corte avanti e lunghe dietro.

Si ritorna al bianco. Anche se non mancano le sfumature del verde Tiffany, del glicine, del giallo fino ad arrivare all’ arancio zucca e al senape. Sempre abbinati con piccoli dettagli. L’abito da sposa Pieralisi è sempre e solo chiaro. Il velo è un accessorio che ritorna di gran moda. Le acconciature e gli accessori per la testa sono da noi realizzati ed abbinati. Una sposa Pieralisi è sempre una sposa di eccellenza, curata in ogni piccolo particolare. Semplicemente perfetta in ogni dettaglio”.



INTERVISTA A LAURA PIERALISI

Gli abiti da sposa e da cerimonia dell’ Atelier Pieralisi che cosa hanno di diverso dagli altri abiti in commercio?

“Non voglio mettermi in competizione con i miei colleghi. Posso solo dire che l’atelier Pieralisi si caratterizza per un rapporto qualità-prezzo eccellente, perché un abito da sposa altamente sartoriale con tessuti esclusivamente made in Italy e una lavorazione sul corpo femminile curata e personalizzata, fa si che l’abito dovrebbe costare una cifra più alta di quella che noi applichiamo ai nostri clienti.

Noi Pieralisi, come faceva mia nonna e poi mia madre e oggi faccio io, siamo contente di realizzare i desideri delle clienti non facendo spendere loro delle cifre troppo alte. Le vogliamo vedere felici non solo dell’abito ma anche del prezzo. Inoltre io come esperta e coach di bon ton e design, curo personalmente il look della sposa, dai consigli trucco ed acconciatura, al portamento e comportamento durante la cerimonia. Un aiuto concreto per rendere perfetto ogni momento di una della giornate più bella vita”.

Per chi sono pensati gli abiti della sua collezione 2017?

“L’abito da sposa della Maison Pieralisi 2017, rispecchia sempre di più le esigenze di una donna moderna. Abbiamo realizzato una ampia collezione per accontentare un po’ tutte le tipologie di donna. In vari stili ma con una sola costante l’eleganza. Per dare a tutte un abito da sposa che sia in sintonia con la propria personalità”.

In un momento di crisi economica come quello che stiamo vivendo avete pensato anche ad una formula di risparmio per chi viene in Fiera, in cosa consiste?

“Partecipando alle nostre sfilate, venendoci a trovare in fiera al nostro stand, le visitatrici potranno ritirare un assegno da usare al momento dell’acquisto dell’abito. Questo permetterà loro di ottenere uno sconto di 500 euro su l’acquisto di un abito da sposa, con una spesa minima di 3.000 euro”.

Alla sfilata/evento Pieralisi, come si può partecipare?

“Per partecipare alle nostre sfilate a Romasposa 2017 basta accreditarsi. Tlefonando al nostro atelier 06.30343057 , tramite la nostra pagina FB, quella dell’evento di apertura ( Sfilata Atelier Pieralisi-RomaSposa 2017), o direttamente presso RomaSposa Anteprima 2017. Ma c’è anche un modo per agevolare i lettori di Toplook.it e magazine. E’ aperta una lista ospiti. Se volete partecipare al nostro evento ecco la parola d’ordine: TopLook Magazine–sfilata/evento Pieralisi.

Noi vi aspettiamo! ”.