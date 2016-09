Advanced Yachts A44S al Salone Nautico di Genova 2016

Advanced Yachts A44S presentato al Salone Nautico di Genova 2016

Una tra le novità nel settore delle barche a vela presentate in occasione del Salone Nautico di Genova 2016 da Advanced Yachts, il cantiere italiano produttore di lussuosi e tecnologici maxiyachts, è rappresentata dall’Advanced Yachts A44S, realizzato sulla base dell’A44 ma in una versione essenziale, all’insegna di un uso più sportivo, ma che mantiene un design estremamente curato.

Nel progetto A44S il cantiere ha cercato di minimizzare tutto ciò che comporta manutenzione (vedesi il teak), seguendo la filosofia di un minimalismo efficiente, con un impiego razionale di layout e rivestimenti, all’insegna dello slogan Less is more.

L’Advanced Yachts A44S parte quindi dall’A44, imbarcazione vincitrice dell’European Yachts of the Year 2015. Firmato Roberto Biscontini per l’architettura navale e Nauta Design per lo stile, la disposizione di coperta e gli interni, è un cruiser sportivo leggero ad altissime prestazioni.

Advanced Yachts A44S: gli esterni

Tutta la barca è finalizzata per il massimo delle prestazioni e del divertimento nella navigazione a vela. Lo scafo leggero con superficie bagnata variabile e il generoso piano velico (con randa Square Top) garantiscono ottime prestazioni anche con vento leggero, mentre la potenza delle sezioni e i grandi asimmetrici murabili sul bompresso regalano interminabili planate.

Lo scafo e la coperta sono in sandwich di vetro con rinforzi in carbonio unidirezionale, nelle zone più sollecitate. La laminazione avviene con la tecnica dell’infusione sottovuoto con resina epossidica. Il laminato viene post-curato con trattamento termico. Particolare cura viene posta nel controllo dei pesi per rimanere nel dislocamento di progetto intorno ai 7.000 kg, condizione essenziale per ottenere il massimo delle performances.

Il piano di coperta è un mix di funzionalità ed estetica, che unisce l’organizzazione delle manovre per un equipaggio ridotto con ampi spazi da maxiyacht.

Advanced Yachts A44S: gli interni

L’allestimento interno dell’Advanced Yachts A44S ha una impostazione da week-end sailer. Di giorno, tutto l’ambiente è aperto fino a prua per fornire una grande dinette, dove poter accogliere gli ospiti in un contesto arioso e luminoso. Di notte con una chiusura mobile la dinette viene isolata dal resto della barca per diventare parte integrante della cabina di prua. In questo modo si crea uno spazio comodo e abbondante per l’armatore, pari alla suite armatoriale di un 80 piedi.

A poppa la seconda cabina per gli ospiti è separata da una porta e da un ampio bagno. Materiali pregiati, ampia scelta di colori ed essenze sono a disposizione dell’armatore che può così personalizzare l’allestimento interno dell’imbarcazione secondo i suoi gusti.

Advanced Yachts A44S: scheda tecnica

LOA – LUNGHEZZA FUORI TUTTO 13.46 m

LWL – LUNGHEZZA AL GALLEGGIAMENTO 12.70 m

BAGLIO MASSIMO 4.25 m

PESCAGGIO 3.00 m

DISLOCAMENTO 7.100 kg (a vuoto)

ZAVORRA 2.700 kg

PIANO VELICO (indicativo)

I = 18.00 m

J = 5.30 m

P = 18.00 m

E = 6.00 m

SUP. VELICA 100% (indicativa)

Randa squared top = 74 mq

Randa cruise = 64 mq

Fiocco 106% = 51 mq

Gennaker = 178 mq

MATERIALE DI COSTRUZIONE

Sandwich con tessuti di vetro, con rinforzi in carbonio, impregnati con resina epossidica sottovuoto, e con rinforzi in carbonio unidirezionale nelle

zone sollecitate da alto carico.

POTENZA MOTORE 40 hp

SERBATOIO GASOLIO 200 l

SERBATOIO ACQUA 300 l

GENERAL CONCEPT Advanced Yachts

ARCHITETTO NAVALE Biscontini Yacht Design

STYLING INTERNI ED ESTERNI Nauta Yachts

STRUTTURISTA Sp Gurit