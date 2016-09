Le Curiosità Astrali del pianeta Marte

Il pianeta Marte rappresenta principio d’azione, di affermazione, di lotta, di forza e di conquista.

Il passo giornaliero varia da 0° a 30’, mentre per fare il giro completo dello Zodiaco impiega 2 anni e la sua sosta in un segno è variabile. Troviamo questo pianeta nel segno dell’Ariete, come Domicilio Primario, lo troviamo in Esaltazione nel segno del Capricorno e nello Scorpione come Domicilio Secondario.

Marte è un pianeta maschile e ha la funzione essenziale della nostra vita. Noi nasciamo attraverso il sangue e un esempio è il taglio del cordone ombellicale che viene effettuato attraverso il taglio di “una lama”.

Per il pianeta Marte la parola “diplomazia” è perfettamente sconosciuta, per lui non esiste proprio nel dizionario: al contrario invece cerca “la guerra”. Il pianeta rappresenta sia l’attacco che la difesa: è forza di volontà. Spinge ad agire e combattere anche i nemici.

Per l’uomo il pianeta rappresenta l’eros maschile, il principio affermativo, è l’ormone che attira la donna. Mentre per l’universo femminile è invece l’ormone che “accende”, che attira l’uomo.

Anatomicamente rappresenta il muscolo e di conseguenza il pene. Muscolo come attività sportiva, azione e quindi l’azione del sangue. E’ il sangue e combatte anche i nemici come i virus.

La forza di Marte in Ariete si rivela essere la più potente, mentre nel segno del Capricorno Marte si allea per realizzare lo scopo. In Scorpione è il Marte più pericoloso perché è la vendetta e uno Scorpione non dimentica mai un torto fatto, anche se sono già trascorsi 10 anni.



