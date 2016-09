Custom Line Navetta 37: ammiraglia serie semi-dislocante

Custom Line Navetta 37: la nuova ammiraglia della serie semi-dislocante al Cannes Yachting Festival 2016 e al Monaco Yacht Show 2016

Nuova ammiraglia della serie semi-dislocante, la Custom Line Navetta 37 è il giusto coronamento delle celebrazioni per il ventesimo anniversario del marchio di Ferretti Group, che nella sua storia è sempre stato all’avanguardia nel panorama nautico mondiale.

Lunga 37,04 metri, larga 8 metri, con un dislocamento a vuoto di 168.000 Kg (209.000 a pieno carico), con una nuova carena semi-planante e dotata di bulbo prodiero, la Custom Line Navetta 37, che ha fatto il suo debutto internazionale al Cannes Yachting Festival 2016 e al Monaco Yacht Show 2016, è la più grande mai costruita dal cantiere della serie semi-dislocante.

Custom Line Navetta 37: il design esterno

Nata dalla collaborazione fra Comitato Strategico di Prodotto, Direzione Engineering e Studio Zuccon International Project, è caratterizzata da forme armoniche, linee pulite e equilibrio nei volumi. L’attenzione riservata a ogni dettaglio, ne fanno una barca estremamente innovativa e dotata di uno stile senza tempo.

Al primo sguardo l’imbarcazione esprime grande solidità e forza. La parte anteriore dello scafo si alza fino al primo ordine di sovrastruttura regalando carattere alla prua e una importante presenza in acqua. Nella zona poppiera è disponibile il nuovo sistema Dual Mode Transom (DMT) per movimentare il portellone del garage, in grado di ospitare un tender di 5 metri e mezzo. Vengono agevolate le operazioni tecniche e ampliata ulteriormente la beach area esterna.

Custom Line Navetta 37: il layout interno

Il ponte principale si apre con un ampio pozzetto dedicato al relax. Il salone interno comprende living e zona pranzo, con una vetrata a tutta altezza che si apre sul camminamento a dritta. La parte centrale è composta dalla lobby con bagno giorno e le scale per salire al ponte superiore o scendere alle cabine ospiti. A sinistra si trova un disimpegno dotato di food lift per il servizio sul ponte superiore. A prua la cucina, dalla quale è possibile ragiungere lsia la plancia che la zona equipaggio. La zona di prua del ponte è interamente dedicata all’armatore, che dispone di suite “wide body” con la zona studio che introduce alla cabina matrimoniale.

Il ponte inferiore è illuminato da ampie vetrate a scafo e dispone di 4 cabine ospiti. Le 2 a poppa e quella a prua di sinistra sono identiche negli allestimenti, con cabina matrimoniale e zona studio, bagno privato e guardaroba calpestabile. La cabina a dritta di prua prevede invece 2 letti separati, sempre con bagno privato. La zona equipaggio, a prua, è dotata di ampia dinette, laundry e diversi vani stivaggio. Dispone di 3 cabine, per 6 posti letto con letti a castello, ognuna con bagno privato.

Custom Line Navetta 37: l’upper deck e il sundeck

Il ponte superiore ha dimensioni simili al main deck. Gli ospiti possono salire sia dal pozzetto sia dalla lobby interna a centro barca. Il pozzetto panoramico dispone di una zona lounge di poppa interamente personalizzabile, con un tavolo per pranzare all’aperto. Il salone interno è panoramico grazie ad alcune finestrature apribili su entrambe le murate.

Nella zona a prua troviamo la cabina del comandante con bagno privato e la sala di comando, dall’ampia visuale e dotata di doppio accesso ai camminamenti esterni, dove si trovano anche le 2 stazioni di manovra. L’innovativa plancia integrata è dotata di 6 monitor multitouch, dove è possibile controllare facilmente i principali sistemi di bordo.

Agli ospiti è riservato un ulteriore passaggio dalla lobby verso la zona esterna a prua. Quì un privée può essere arricchito da tendaggi e paraventi, a protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti.

Il sundeck della Custom Line Navetta 37 è un ponte privato interamente dedicato al relax. Un aerodinamico hard top garantisce massima copertura all’intera zona mantenendo un profilo generale filante e pulito. Nella parte centrale si trova un mobile con grill, frigorifero e icemaker.

Custom Line Navetta 37: propulsione e dotazioni tecniche

Cinque le diverse possibilità di motorizzazione. La motorizzazione standard prevede una coppia di propulsori MAN V12 1400 CR da 1400 Mhp, ma è possibile scegliere tra 2 MAN V12 1650 CR da 1650 Mhp, 2 Baudouin M26.3 P4 da 1650 Mhp, 2 CAT C32 V12 da 1622 Mhp o 2 CAT C32 V12 da 1825 Mhp.

L’allestimento interno dispone del sistema d’infotainment VOTIS, che condensa in un unico supporto i telecomandi dei dispositivi. E’ espandibile al sistema di domotica in tutti gli ambienti ed è gestibile da smartphone e tablet di armatore e ospiti.

Grandi novità invece in termini di comfort acustico. La Custom Line Navetta 37 vanta un particolare giunto elastico nelle linee di trasmissione, che assorbe le vibrazioni della linea d’asse e una serie di soluzioni innovative per minimizzare l’impatto sonoro. Trattamenti smorzanti tramite piastre incollate, incrementano il comfort riducendo il rumore. L’applicazione di una pavimentazione flottante sotto il parquet permette di abbattere la trasmissione sonora della sala macchine e ammortizza il calpestio.

Anche all’ancora è garantita la massima silenziosità. Un sistema silenziatore isola acusticamente le zone esterne, in particolare il pozzetto, dal rumore di generatori e gruppi elettrogeni in sala macchine. Comfort e sicurezza anche in fase di ormeggio grazie a pinne stabilizzatrici elettroidrauliche con funzionalità underway e zero speed, che contrastano il rollio e sono installate standard. Su richiesta, possono essere aggiunti gli stabilizzatori giroscopici.