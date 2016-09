Collezione donna SS 2017 Saint Laurent alla Paris Fashion Week

Con la collezione donna SS 2017 Saint Laurent alla Paris Fashion Week, il designer italo-belga Anthony Vaccarello inaugura l’era post Slimane per la maison francese.

E che fosse una nuova era lo si è capito sin dall’inizio: innanzitutto il cambio di location. La sfilata si è svolta infatti nell’area-cantiere nel centro di Parigi dove sorgeranno i nuovi headquarters del marchio Saint Laurent e poi per il ritorno dello storico e amatissimo logo YSL, disegnato dall’illustratore Cassandre nel lontano 1961 e sostituito nelle scorse stagioni da Hedi Slimane.

Ma non si tratta di un taglio netto che rinnega il passato, Anthony ha pescato dagli archivi Saint Laurent e ha proposto capi dal mood anni ’80 rielaborandoli secondo nuovi canoni che mixano lo stile Vaccarello, composto da pelle nera e tacchi a spillo, adattato ai codici della maison, nude look, smoking maschile le spalle ben strutturate.

Le proporzioni della collezione donna SS 2017 Saint Laurent sono oversize per lunghezze mini: in passerella robe bustier, top con maniche dai volumi importanti o a palloncino abbinate a minigonne cortissime, smoking e tuxedo rivisitati in chiave sexy, bluse nude look, abiti monospalla, jeans abbinati a canotte.

Nel finale, molti giochi di trasparenze per capi dal taglio asimmetrico, con tessuti leopardati e pizzi a intarsio.

Tanto nero illuminato dalla pelle nuda, sprazzi dorati, verde e ruggine compongono la tavolozza dei colori.

La gamma degli accessori vede il logo YSL sotto forma di maxi orecchini, o tempestato di cristalli Swarovski nel tacco a spillo delle décolletée in vernice presenti in molti outfit.