Noble Collection: Noble VII Cosmos Flower e Rock Rose

Il bouquet nel cuore avvolge un accordo di prugna, deciso e zuccherino, che si fonde con l’intensità dell’ylang-ylang, la sensualità del gelsomino, l’aroma fruttato dell’osmanto e una nota cioccolato che ricorda la sorprendente sfaccettatura golosa del fiore di cosmea. Dato che non risulta possibile estrarre l’olio essenziale dalla cosmea è solo grazie alla maestria del profumiere che possiamo godere di questo aroma meraviglioso. Per riprodurre questa nuance così particolare è stato aggiunto anche il cacao che conferisce all’intera composizione un tono bruno e amarognolo. Il brio del pepe rosa e un accenno di rum trasmettono allegria e calore.

Clive Christian ha scelto il nero opaco per colorare i flaconi Noble VII, impreziositi da dettagli dorati e rosso regale. Ha tinto di nero anche l’inconfondibile tappo a forma di corona e ha decorato le delle fragranze. Ogni flacone inoltre è custodito in un cofanetto con la fodera interna di velluto rosso.