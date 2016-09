LaFerrari Aperta: 200 cabrio da 963 CV per 70esimo del cavallino

LaFerrari Aperta: 200 roadster in edizione speciale da 963 CV per il 70esimo anniversario della Casa di Maranello.

Per festeggiare il 70esimo anniversario della sua nascita, avvenuta a Modena nel 1947, Ferrari ha presentato al Salone dell’Auto di Parigi la LaFerrari Aperta. Si tratta della versione roadster in edizione speciale limitata a soli 200 esemplari, già tutti venduti, della LaFerrari, hypercar ibrida della Casa di Maranello presentata nel 2013 al Salone Internazionale di Ginevra.

LaFerrari Aperta: il design

Partendo dalla versione coupè, gli ingegneri Ferrari hanno dovuto apportare una serie di modifiche per trasformarla nella versione Aperta. Gli interventi hanno interessato soprattutto su telaio e aerodinamica per aumentare la stabilità e la rigidezza torsionale della scocca della vettura dopo l’installazione del tetto soft top in tela o di quello rigido in carbonio (opzionale).

Una serie di accorgimenti sono stati applicati alle portiere, che mantengono l’apertura verso l’alto grazie a un elemento in fibra di carbonio inserito sui passaruota, e al parabrezza, dove sono stati aggiunti 2 flap a beneficio della gestione dei flussi d’aria nell’abitacolo. In questo modo vengono eliminate le penalizzazioni in termini di resistenza aerodinamica a tettuccio aperto.

Il lavoro del Centro Stile Ferrari ha mantenuto l’estetica molto simile alla versione coupè. E’ stato infatti conservato il segno che divide la cabina dal corpo vettura. Viene così realizzato un effetto flybridge che si incastra nel volume principale.

A rievocare il 70esimo anniversario dalla Casa di Maranello invece è un luccicante cavallino rampante con la scritta 70 e 1947 – 2017 posizionato sul passaruota.

La LaFerrari Aperta è caratterizzata da un livrea specifica, con linee in tinta a contrasto per valorizzarne le forme. Propone un allestimento interno composto da esclusivi rivestimenti rivestimenti in pelle e Alcantara Starlite con dettagli in fibra di carbonio a vista.

LaFerrari Aperta: sistema di propulsione e prestazioni

La vettura è spinta da un sistema di propulsione ibrida composto da un motore termico V12 di 6262 cc da 800 CV accoppiato ad un motore elettrico da 120 kW, per una potenza complessiva di 963 CV. Grazie a trazione posteriore, doppia frizione, cambio a 7 rapporti e i sistemi di controllo della dinamica di guida integrati con l’aerodinamica attiva, LaFerrari Aperta è in grado di raggiungere una velocità massima di oltre 350 kmh, di accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, da 0 a 200 in 7,1 e da 0 a 300 in meno di 15.

La LaFerrari Aperta verrà prodotta in 209 esemplari. Duecento risultano già sold-out a un prezzo di 1,86 milioni di euro. I restanti nove verranno utilizzati durante gli eventi legati al 70esimo anniversario che si svolgeranno il prossimo anno.