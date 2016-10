Una casa di vetro con arredi completamente trasparenti: concept ambizioso dello Studio di Architettura Santambrogio

Opera dello Studio di Architettura Santambrogio con sede a Milano e showroom a Londra e New York, Casa di Vetro è un progetto eccentrico ed originale, che rompe gli schemi col passato e ci proietta in un futuro non così lontano. Casa di Vetro è un concept ambizioso. E’ una stupenda casa completamente di vetro, in cui persino gli arredi sono trasparenti.

Il vetro è uno dei materiali più utilizzati in architettura. Si fonde con gli ambienti, donando quel fascino che non ha tempo né età. La storia dell’architettura è tempestata di case celebri di vetro da Casa Farnsworth (1945) di Mies van der Rohe sino alla Glass House (1949) di Philip Johnson.

Casa di Vetro: il concept

Nella Casa di Vetro, regna un’assoluta trasparenza che annulla ogni spazio o confine. La distinzione tra interno ed esterno viene così a mancare. Cadono le barriere protettive che da sempre hanno contraddistinto le mura casalinghe. Qui siamo dentro e fuori allo spazio, fondendoci con la natura, in un’esperienza al limite del reale.

La volontà è quella di costruire utilizzando solo ed unicamente il vetro. Questo materiale, che viene utilizzato come elemento strutturale con spessori notevoli di ben 30 mm, consente di eliminare ogni elemento superfluo. Grazie alla cura ed alla ricerca estetica di ogni singolo dettaglio, viene così esaltata la purezza, lucentezza e trasparenza del vetro ed ogni linea geometrica. Solo il basamento, che per motivi strutturali andrà rinforzato in cemento armato, fa eccezione.

Questa versatilità rende la Casa di Vetro adatta ad ogni contesto ambientale e naturale. Con i dovuti accorgimenti progettuali, la potremmo trovare in un bosco tra gli alberi innevati, o su una spiaggia in riva al mare. La visuale da ogni punto dell’abitazione sarebbe a 360° in ogni direzione. Le superfici vetrate, satinate segnerebbero gli ambienti più intimi, per tutelare la privacy dei suoi inquilini. Ogni arredo, è pensato in vetro, dalle scale al letto, sino ai tavoli e divani. E ancora, librerie e armadi, cucina e piano cottura, lavabi e sanitari.

La linea di mobili fa parte della collezione Simplicity, elegante e raffinato progetto dell’architetto Carlo Santambrogio in collaborazione con l’architetto e designer Ennio Arosio. Tutti gli elementi sono realizzati in vetro extra-chiaro Saint Gobain, temperato e stratificato.