Paris Fashion Week: la primavera/estate 2017 di Elie Saab

Frange e plissè danno movimento, i colori vivaci accendono la passerella di bagliori pop. Grintosi i tailleur glitterati e i completi in oro metal, così come le tute, bianche o navy con le maniche ampie e quelle cosparse di stelle colorate, portate sotto a cappe anch’esse stellate e multicolor.

Stelle ovunque quindi, e non solo stampate sui tessuti ma anche in passerella: Karlie Kloss, Sara Sampaio e Gigi Hadid, illuminate da tessuti dorati e lamè. Davvero sexy i vestiti corti ma soprattutto i lunghi e asimmetrici, come quello monospalla turchese con spacco, con scollature importanti e trasparenze.