Centro benessere Maurice Mességué San Marino

Prevenire e controllare l’invecchiamento cutaneo, in particolare quello causato dall’esposizione al sole, rappresenta ormai un’esigenza irrinunciabile nella società attuale, che reclama il benessere psico-fisico a qualunque età. Per mantenere negli anni un aspetto piacevole, conservando la pelle nelle migliori condizioni, è indispensabile conoscerla e gestirla correttamente.

Oggi siamo a tu per tu con la Dottoressa Maria Rosaria Serra , medico chirurgo e medico estetico del Centro benessere Maurice Mességué, che ci spiega l’importanza di sottoporsi ad un check-up cutaneo per lo studio della pelle .

E’ un momento magico in cui prendersi cura del proprio corpo e rinunciare a chili superflui e segni del tempo. Situato all’interno del Grand Hotel di San Marino, il Centro benessere Maurice Mességué è il luogo ideale in cui trascorrere del tempo dedicato alla cura di voi stessi, coniugando trattamenti esclusivi a percorsi mirati alle specifiche necessità.