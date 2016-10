Estetica Evolution: il benessere a portata di mano

Ma vera e grande novità del centro è “IPC METHOD BODY ® : Intensive Personal Circuit Method, un percorso completo che consente di perdere fino a 12 kg. in 3 mesi, senza rinunciare al piacere del cibo. IPC si sviluppa in 4 tappe fondamentali: la consulenza di un nutrizionista, l’uso di un integratore che riduce notevolmente il carico glicemico; il supporto di una tecnologia detossinante e infine, un’apparecchiatura che riduce selettivamente le adiposità.

E non solo. Al centro Estetica Evolution c’è spazio anche per la cura del viso, con processi specializzati finalizzati alla cura di acne, rughe e macchie della pelle. Fino all’estetica con manicure, pedicure e trucco, per qualsiasi occasione.

Estetica Evolution offre tanti servizi. Dai massaggi linfodrenanti a quelli decontratturanti, passando per massaggi connettivali a percorsi completi per il dimagrimento e il trattamento delle adiposità.

Da Estetica Evolution potrete prendervi cura del vostro aspetto a 360 gradi. La padrona di casa, Ana Maria Panait, vi accoglierà in un ambiente intimo ed elegante, curato e stimolante, in cui l’estetica tradizionale affianca quella più avanzata.