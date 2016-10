Giappone: alla scoperta del Sol levante

Giappone tra storia e mistero: alla scoperta del Sol levante

Questo mese vi accompagniamo nell’Asia Orientale, più precisamente in Giappone, misterioso paese in cui l’era moderna si miscela sapientemente con il passato. Un viaggio ricco di sfaccettature per scoprire l’immensa cultura millenaria su cui si regge l’intero Paese del Sol Levante.

Un viaggio nella storia e nei luoghi del Giappone però, non può escludere alcune tappe fondamentali.

Partiamo da Tokio. La capitale è una città che sembra uscita da un film del futuro, con enormi grattacieli e mille luci colorate. Nella parte più antica della città troviamo il Palazzo Imperiale, residenza dell’Imperatore, circondato da giardini che costituiscono un raro esempio di architettura giapponese. Il resto della città è pervaso da un aspetto moderno e all’avanguardia, regno dell´elettronica e dello shopping.

Tra le città più belle come non menzionare Kyoto, antica capitale del paese, forse la città più affascinante che conserva al suo interno l’essenza di un Giappone fatto di storia, religione e tradizione. 1200 anni di storia e cultura che attraggono e stupiscono turisti da tutto il mondo.

Da non perdere anche Takayama, città nella prefettura di Gifu, sulle montagne del centro del Giappone. Circondata dallo splendido scenario delle Alpi giapponesi e lontana dalla frenesia dei gradi centri urbani, Takayama ha saputo mantenere un fascino unico con le sue case, le locande storiche e le birrerie di sake secolari.

Concludiamo poi con l’isola di Miyajima, meglio conosciuta come “l’Isola dei santuari”, famosa per il suo “Tori” (porta del santuario) gigante, sull’acqua. Un’isola circondata dalla natura in un’atmosfera rilassante e spirituale. Un luogo magico in cui ammirare splendidi tramonti e gustare deliziosi piatti tipici.