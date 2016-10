Ducati SuperSport: debutto ufficiale a Intermot 2016

Debutto in anteprima mondiale per la Ducati SuperSport a Intermot 2016

Grande novità per la Casa di Borgo Panigale. A Intermot 2016, il Salone motociclistico internazionale di Colonia, l’Amministratore Delegato, Claudio Domenicali, ha presentato in anteprima mondiale la Ducati SuperSport, moto sportiva stradale pensata per essere guidata tutti i giorni, su qualsiasi strada asfaltata.

Moto dinamica, elegante, compatta e leggera, la Ducati SuperSport mostra doti innate di semplicità di guida. Ma non manca la sicurezza attiva grazie al Ducati Safety Pack composto da ABS Bosch e dal Ducati Traction Control.

Due le versioni. Supersport Normale e Supersport S. La seconda è equipaggiata di serie con sospensioni Öhlins regolabili, Ducati Quick Shift up/down e coprisella passeggero. Gli ultimi due elementi sono disponibili come accessori sulla versione normale.

Ducati SuperSport: il design

La moto si presenta versatile grazie a una posizione in sella confortevole per pilota e passeggero, alla protezione aerodinamica assicurata dal parabrezza regolabile in altezza e a una buona autonomia garantita dal serbatoio da 16 litri. La vista frontale la Ducati SuperSport riprende la supersportiva Panigale. Il proiettore, con luce diurna a tecnologia LED dispone del DRL, Daytime Running Light. Il cupolino è basso per realizzare una linea filante e dinamica. La vista laterale è caratterizzata da linee, proporzioni e volumi da supersportiva.

Coda filante e serbatoio scultoreo sono ben raccordati con carene e cupolino mentre la carena inferiore lascia in vista lo scarico, che dispone di un silenziatore laterale a due vie sovrapposte, e il basamento del motore. La sella è unica per pilota e passeggero con porzioni delimitate da cuciture a contrasto e un accenno di schienalino, risulta confortevole nell’uso quotidiano e adatta a quello sportivo.

Ducati SuperSport: il motore

La Ducati SuperSport è spinta dal bicilindrico Ducati Testastretta 11° da 937 cm3 in grado di erogare 113 CV a 9.000 giri/minuto e una coppia massima di 96,7 Nm a 6.500 giri/minuto. Omologato Euro 4 ha quattro valvole per cilindro. Carter e teste del motore sono stati ridisegnati per essere parte integrante del telaio. I corpi farfallati da 53 mm di diametro sono comandati dal sistema full Ride-by-Wire. I sistemi di controllo motore e di iniezione sono inediti per questa motorizzazione. Il cambio a sei rapporti ha un nuovo sensore marcia che permette di equipaggiare la Ducati SuperSport con il sistema DQS, Ducati Quick Shift up/down.

La frizione è a bagno d’olio con funzione anti-saltellamento. Grazie a tre Riding Mode (Sport, Touring e Urban), la Ducati SuperSport è in grado di adattarsi per offrire il massimo divertimento in ogni condizione. Le possibilità di personalizzazione consentono di configurare la moto sulla base delle proprie preferenze e capacità di guida.

Ducati SuperSport: telaio e ciclistica

Il telaio a traliccio prevede il motore come elemento strutturale della ciclistica. Alle teste dei cilindri è collegato il traliccio principale in acciaio, mentre a quella del cilindro verticale è fissato il telaietto posteriore reggi sella. In questo modo la struttura è compatta, leggera, dall’elevata rigidità torsionale e consente di avere un peso in ordine di marcia di 210 Kg. La Ducati SuperSport è dotata di sospensioni regolabili e forcellone monobraccio in alluminio. All’anteriore una forcella Marzocchi con steli da 43 mm completamente regolabile nell’idraulica e nel precarico. Al retrotreno un monoammortizzatore Sachs con regolazione del precarico molla e del freno idraulico in estensione.

La versione SuperSport S è invece dotata di sospensioni pluriregolabili Öhlins. All’anteriore vi è montata una forcella con steli da 48 mm di diametro e al posteriore un monoammortizzatore Öhlins, completamente regolabile, con serbatoio del gas integrato. I cerchi, in lega a tre razze a “Y” da 17 pollici, montano i nuovi Pirelli Diablo Rosso III da 120/70 ZR 17 all’anteriore e 180/55 ZR 17 al posteriore di derivazione sportiva. L’impianto frenante, gestito da ABS Bosh 9MP, vede all’anteriore due dischi da 320 mm con pinze radiali monoblocco Brembo M4-32, mentre al posteriore c’è un disco da 245 mm di diametro, con pinza Brembo a due pistoncini.

Ducati SuperSport: strumentazione e accessori

La strumentazione è compatta e fornisce tutte le indicazioni necessarie. Il cruscotto LCD è predisposto per visualizzare le informazioni del Ducati Multimedia System. Il DMS consente di connettere, via Bluetooth, il proprio smartphone e di gestirne alcune funzioni attraverso pulsanti al manubrio. Ampia la gamma degli accessori. Ducati Performance ha dedicato una serie di pacchetti per esaltare la versatilità o personalizzare in base ai propri gusti. Le due versioni possono essere arricchite con i pacchetti Sport e Touring montabili anche insieme.