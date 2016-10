BMW K 1600 GT MY 2017 a Intermot 2016 la nuova versione della maxi turistica a 6 cilindri

A Intermot 2016 BMW Motorrad ha presentato la BMW K 1600 GT MY 2017, nuova versione della lussuosa e confortevole maxi moto spinta da un propulsore 6 cilindri e indicata agli amanti del moto turismo al massimo livello.

Motore sei cilindri in linea. Da oltre 80 anni questa tipologia di motore rappresenta nel settore auto l’identità del marchio bavarese e dal 2010 il propulsore da 1600 cc è entrato nel comparto motociclistico offrendo la massima silenziosità di esercizio, zero vibrazioni e performance al top grazie a una potenza di 160 CV e una coppia di 175 Nm.

Oggi, con la BMW K 1600 GT MY 2017, il propulsore dispone di nuovi catalizzatori ed è stato aggiornamento alla normativa Euro 4 senza perdere potenza e coppia che rimangono invariati.

BMW K 1600 GT MY 2017 le novità

Ma non finisce quì. Innanzitutto la protezione aerodinamica per pilota e passeggero è stata migliorata grazie a più ampi deflettori e a inediti componenti laterali della carena.

Per migliorare il confort di guida BMW Motorrad ha aggiunto di serie le sospensioni reolabili elettronicamente Dynamic ESA con adattamento automatico dell’ammortizzazione, mentre opzionali troviamo il cambio elettro assistito Pro, per cambiare marce senza frizione, il sistema di chiamata di emergenza intelligente, per avere un soccorso più rapido in caso d’incidenti e la retromarcia per facilitare le manovre.

Due le modalità di guida: Road e Dynamic. Nella modalità standard Road, l’intervento delle sospensioni è automatizzato nell’intero campo di regolazione, per il massimo comfort e la miglior trazione sui fondi stradali. In ogni stato di guida e con ogni carico abbiamo la forza di ammortizzazione ottimale. A seconda dello stile di guida e delle preferenze del pilota, il precarico molla può essere adattato indipendentemente dall’ammortizzazione, premendo semplicemente un pulsante.

BMW K 1600 GT MY 2017 colorazioni e prezzo

Il design della BMW K 1600 GT MY 2017 è stato reso più dinamico con tre concetti cromatici nuovi: marsrot metallizzato, blackstorm metallizzato e lupinblau metallizzato/blackstorm metallizzato.

Il prezzo è 23.200 Euro. La cifra richiesta per la BMW K 1600 GT MY 2017 è da intendere chiavi in mano con primo tagliando di manutenzione incluso, come attualmente su tutta la gamma BMW Motorrad.