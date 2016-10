Francesco Pasi Collezione Ocean: il lusso contemporaneo

Interpretazione del lusso contemporaneo: Francesco Pasi presenta a I Saloni WorldWide Moscow 2016 la Collezione Ocean

Francesco Pasi, dal 1975 firma d’eccellenza dell’arredamento d’alta tradizione italiana, presenta la Collezione Ocean. Una collezione casa ispirata alle linee Art Deco dell’Ocean Drive di Miami e alla verticalità dei grattacieli di New York, come il Chrysler Building del celebre architetto americano Van Alen.

Le esclusive soluzioni d’arredo che compongono la collezione Ocean sono caratterizzate da un fascino cosmopolita. Ma la vera protagonista è l’alta qualità dei materiali impiegati.

Effetti trompe l’oeil e nuances chiare e raffinate animano l’intera serie. Inoltre, impreziositi da legno massello, inserti di metallo e pregiata pelle Nabuk, i nuovi mobili Francesco Pasi raccontano un’artigianalità sapiente e una cura dei dettagli senza precedenti.

In grado di unire al meglio fascino e funzionalità, le soluzioni realizzano negli ambienti un’armonia sofisticata che veste su misura tutta la casa.

La collezione Ocean sarà presente presso “I Saloni WorldWide Moscow” dal 12 al 15 ottobre 2016. L’evento si svolge all’interno di Crocus Expo, il principale quartiere fieristico moscovita ed importante punto di riferimento del settore arredo-casa italiano in Russia e nelle ex Repubbliche sovietiche.

I Saloni WorldWide Moscow, giunti alla 12esima edizione, si sono ritagliati un ruolo chiave nel business internazionale dell’arredo d’autore. Questo è dimostrato dal numero sempre crescente di operatori d’élite e dalle presenze nell’arco della manifestazione. Nel 2015 è stata registrate la presenza di 335 espositori e di 37.779 visitatori.

Dal 1975 passione per il design di qualità e l’alta tradizione veneta. Francesco Pasi si ispira all’eleganza classica per creare arredi. Questi sono certificati con schede prodotto, marchio a fuoco e brevetto depositato. La vision dell’azienda è infatti quella di proporre uno stile inimitabile all’insegna del Made in Italy. Uno stile nel quale innovazione e tradizione si fondono in un attento studio delle forme e dei dettagli.