Malattie Irritanti: la Dermatite Atopica

La Dermatite Atopica o Eczema Atopico è una patologia cronica non contagiosa nella quale la pelle del viso e o del corpo è costantemente secca, pruriginosa e irritabile.

Presenta due fasi: la fase attiva (conosciuta anche come “eruzione cutanea“), e la fase inattiva. E’ importante proteggere la pelle durante le fasi inattive per prolungare i periodi fra una fase attiva e l’altra.

La dermatite Atopica ha evidenti origini genetiche, ma fattori ambientali, fra cui la nutrizione nelle prime fasi della vita, giocano comunque un ruolo determinante.

Poiché si manifesta in soggetti con un’iperreattività a stimoli numerosi e diversi, è comune che nel corso del tempo compaia anche un’allergia alimentare, ad esempio verso cibi come fragole, pomodoro, crostacei e frutti di mare. In questi ultimi la presenza di molti sali minerali crea veramente gravi problemi per chi è affetto da dermatite atopica. L’assunzione di cibi con queste caratteristiche, aumenta la sudorazione e l’irritazione della pelle.

Nel trattamento quotidiano della dermatite atopica può essere utile stare in un ambiente fresco e conservare in frigorifero i prodotti base impiegati per il trattamento della pelle. E ancora, utilizzare un make-up con prodotti adatti a pelle sensibile, eseguire costantemente esercizi di relax come lo yoga che riduce gli ormoni dello stress. Inoltre risulta importantissimo tenere aggiornato un diario con il monitoraggio dei sintomi, per capire cosa influenza positivamente o negativamente il benessere della pelle.

Durante la fase acuta, quando persiste il prurito, bisogna sforzarsi di non sfregare la pelle e, dopo la doccia, applicare una lozione o una crema adatta. Il prurito costante infatti può portare al grattamento, operazione che danneggia la barriera cutanea favorendo la formazione di un ambiente adatto al prolificare di batteri. Questo, a sua volta, provoca irritazioni e di conseguenza prurito ed infiammazioni. Ascoltiamo il nostro corpo.

Dott.ssa Barbara Cosimetti

Per prenotare un consulto gratuito, potete contattare:

barbara.cosimetti@libero.it – tel. +39 328 1659755

Facebook: Dott.ssa Barbara Cosimetti