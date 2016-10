Volkswagen I.D. concept: emissioni zero al Paris Motor Show 2016

Al Salone dell’Auto di Parigi 2016 la Volkswagen I.D.: un concept a emissioni zero per il rilancio della Casa di Wolfsburg

Si chiama Volkswagen I.D. la nuova concept car a propulsione elettrica della Casa di Wolfsburg presentata in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2016.

Volkswagen tenta il rilancio, dopo il recente scandalo sulle emissioni diesel, percorrendo la strada delle emissioni zero. E lo fa con una vettura in grado di percorrere 600 km con una sola ricarica. Il progetto è parecchio ambizioso in quanto per la Volkswagen I.D. sono previste entro il 2020 la produzione in serie, entro il 2025 l’introduzione della guida autonoma e la vendita di un milione di esemplari l’anno.

Volkswagen I.D.: caratteristiche principali

Lunga 4,10 metri e con un passo di 2,75, la nuova vettura elettrica Volkswagen è stata realizzata sulla base della piattaforma MEB, dove l’acronimo sta per “pianale modulare per veicoli elettrici”, progettata ad hoc. Il passo lungo e gli sbalzi ridotti consentono di posizionare sul fondo del pianale il pacco batterie in modo da avere un baricentro basso e il maggior spazio possibile per i passeggeri. La questione spazio introduce Volkswagen Open Space, un nuovo concetto di gestire l’interno della vettura. I quattro sedili nell’abitacolo sono infatti separati e, in ottica guida autonoma, il volante potrà rientare nella plancia trasformandosi in touchscreen.

Sempre in quest’ottica la Volkswagen I.D. potrà viaggiare in modalità autonoma sfruttando l’I.D. Pilot. Si tratta di un sistema composto da sensori laser e ad ultrasuoni, telecamere laterali Area View ed una telecamera anteriore in grado di misurare gli spazi circostanti.

Numerosi saranno anche i servizi sperimentali. Tra quelli più interessanti troviamo un app che consentirà di far consegnare buste e pacchi ai corrieri direttamente nel bagagliaio della vettura, anche quando il proprietario è fuori casa o fuori ufficio.

Volkswagen I.D.: propulsione e prestazioni

Il sistema di propulsione della Volkswagen I.D. è composto da un motore elettrico da 170 cv. Questi consente alla vettura di accelerare da 0-100 km/h in meno di 8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. L’autonomia dichiarata dalla casa è compresa tra i 400 e i 600 km a seconda della modalità di guida utilizzata.