OTAM Custom Range 35mt MY Gipsy al Monaco Yacht Show 2016

OTAM Custom Range 35mt MY Gipsy: anteprima mondiale al Monaco Yacht Show 2016

Al Monaco Yacht Show 2016 il debutto mondiale della prima unità OTAM Custom Range semi-dislocante in alluminio: il nuovo OTAM Custom Range 35mt MY Gipsy. Con questa nuova imbarcazione la gamma del cantiere ligure, nato nel 1954 e acronimo di Organizzazione Tigullio Assistenza Motoscafi, si arricchisce con la prima unità OTAM Custom Range SD35 realizzata per un armatore italiano alla ricerca di una nave totalmente custom in alluminio a tre ponti costruita su misura per soddisfare appieno le esigenze legate al suo personale modo di vivere il mare.

OTAM Custom Range 35mt MY Gipsy: il design

Lungo 35 metri e largo 7,80 il nuovo OTAM Custom Range 35mt MY Gipsy offre volumi unici. L’infrastruttura in alluminio permette il massimo della personalizzazione sia in termini di layout interno che di design delle linee esterne, in questo caso entrambe firmate dallo studio internazionale di yacht design Tommaso Spadolini.

Il ponte principale è completamente dedicato all’attività giornaliera per gli ospiti, relax, svago o attività di rappresentanza. E’ composto da un salone principale di circa 40 mq e una dining area full beam a prua nave. Sul main deck troviamo inoltre l’area destinata al servizio con una cucina professionale di oltre 25 mq. Gli accessi completamente separati per l’equipaggio garantiscono al massimo la privacy per l’Armatore ed i suoi Ospiti.

Le quattro cabine VIP posizionate nel ponte inferiore dispngono di letti matrimoniali e singoli. Questo ambiente è collegato tramite corridoio all’area destinata all’equipaggio in modo da poter garantire comodo accesso al personale di servizio senza interferire con gli ospiti. La zona equipaggio è dotata di 4 cabine con servizi dedicati. Zone di stivaggio e lavanderia sono realizzati ottimizzando ogni piccolo spazio a disposizione.

L’Owner deck sul ponte superiore gode di privacy assoluta ed è stata una specifica richiesta dal cliente per il massimo dell’esclusività. Sul Sun Deck di oltre 60 mq la vasca idromassaggio ed un bagno giorno in modo che gli Ospiti non siano obbligati ad accedere alle cabine private. Viene così permesso all’armatore di ospitare un numero elevato di persone senza intaccare l’esclusività delle aree dedicate alla Proprietà.

OTAM Custom Range 35mt MY Gipsy: motore e prestazioni

Grazie alla carena semi-dislocante particolarmente efficiente e a un sistema di propulsione composto da 2 motori CAT Acer 32 da 1.415Kw@2300 RPM, l’OTAM Custom Range 35mt MY Gipsy è in grado di raggiungere una velocità massima stimata di 20 nodi, con un’autonomia di 2.000 miglia nautiche a 11 nodi di velocità.

Nella progettazione dell’imbarcazione particolare cura è stata dedicata al pescaggio. L’opera morta è dotata infatti di semi-tunnel che lo limitano. Questo rende lo yacht molto versatile, perfetto per la navigazione in acque internazionali negli Stati Uniti e nei Caraibi dove il pescaggio è una caratteristica importante da considerare.

OTAM Custom Range 35mt MY Gipsy: scheda tecnica

Lunghezza fuori tutto 35,30

Lunghezza al galleggiamento 30,20

Larghezza massima 7,80

Immersione a pieno carico 2,10

Dislocamento a ½ carico 165 t

Tonnellaggio 295 GT

Capacità cassa combustibile 23000 lt

Capacità cassa acqua 3000 lt

Capacità cassa acque nere 1000 lt

Capacità cassa acque grigie 1000 lt

Velocità di crociera 13,5 kn

Velocità max 20 kn

Autonomia a 11 nodi 2,000 nm

Scafo e sovrastrutture Lega Leggera AL

Cabine armatore ed ospiti 10 persone in 5 cabine

Cabine equipaggio 6 persone in 4 cabine

Motori principali n.2 CAT Acer 32 – 1.415Kw@ 2300 RPM

Riduttori n.2 ZF

Generatori n.2 x 65 Kw Kholer – 400V – 50Hz

Dissalatore Idromar MC3 Duplex 350 Lt/h

Stabilizzatori Electric Zero Speed fins ABT

Architettura Navale Umberto Tagliavini – MD&S & Otam Engineering

Concept + Designer esterni Tommaso Spadolini

Notazione di classe RINA Pleasure Yacht C