Al Salone di Parigi 2016 la Mercedes-Benz EQ Concept: il futuro della mobilità ecosostenibile

Al Salone di Parigi 2016 la Mercedes-Benz EQ Concept, SUV futuristico che segna una tappa storica per la Casa di Stoccarda. L’evento coincide infatti con la nascita del marchio EQ (Electric Intelligence) che si occuperà della futura mobilità ecosostenibile del brand. Secondo Mercedes il primo esemplare di serie della gamma EQ sarà sul mercato entro il 2020 e deriverà direttamente dalla concept presentata a Parigi. Viene così confermata l’idea della Casa della stella di affrontare la mobilità elettrica partendo dal segmento SUV.

La Mercedes-Benz EQ Concept introduce la nuova mobilità: connessa, autonoma, condivisa e elettrica. Su queste 4 voci Mercedes-Benz EQ lavorerà nei prossimi anni, occupandosi di WallBox, sistemi di storage per le abitazioni, servizi di car sharing e inglobando anche i servizi già esistenti legati alle infrastrutture di ricarica pubblica e i modelli elettrici già commercializzati.

Il design della nuova concept parte dal SUV sportivo. Il nuovo stile electro-look fonde tradizione a soluzioni inedite, come nel caso dei gruppi ottici, della grafica frontale Black Panel con tecnologia Led, le telecamere al posto degli specchietti esterni e la completa abolizione di maniglie esterne e tergicristalli.

Mercedes-Benz EQ Concept: propulsione elettrica e sistemi di ricarica

La vettura è costruita intorno a una nuova piattaforma modulare in alluminio e fibra di carbonio. Realizzata ad hoc contiene il sistema powertrain composto da 2 motori elettrici, disposti sui 2 assi per avere la trazione integrale senza alberi in modo da ridurre il peso. Il sistema eroga fino a 400 CV (300 KW) e 700 Nm totali che, grazie a batterie al litio da oltre 70 kWh, è in grado di far accelerare la vettura da 0 a 100 in meno di 5 secondi con una autonomia di 500 km. Tutto l’insieme è scalabile in modo da adattarsi a qualsiasi tipo di vettura, sia essa berlina, SUV, coupé o altro ancora.

Per il sistema di ricarica è supportato lo standard europeo Combined Charging System (CCS) che dovrebbe essere evoluto fino a 300 kW in modo da offrire la possibilità di avere 100 km di autonomia con un tempo di ricarica di soli 5 minuti. Il pacco batterie può essere ricaricato a casa tramite induzione o wallbox, o mediante ricarica rapida. In futuro chi sarà dotato di un proprio impianto fotovoltaico potrà immagazzinare temporaneamente l’energia solare in eccesso in un accumulatore Mercedes-Benz facendo scorta di energia pulita.

Mercedes-Benz EQ Concept: l’allestimento interno

L’abitacolo è stato ridisegnato con l’introduzione di una plancia asimmetrica. Nelle razze del volante sono installati comandi touch, integrati nello screen da 24 pollici totalmente personalizzabile a disposizione del guidatore. Nei menù vengono visualizzate icone e simboli. Grazie alle funzioni touch è possibile navigare e confermare le scelte con un semplice clic.

Le colorazioni Electric blue, White e Rose gold per le finiture della vettura, viene ripresa nella grafica dei sistemi di bordo. Identificano le differenti modalità di guida e i diversi livelli di informazioni. I 4 passeggeri hanno un sedile in pelle e un sistema di diffusori audio dedicati. Le sedute posteriori dispongono di schermo Tft anche se lo spazio a loro disposizione rimane simile a quello che ritroviamo nei veicoli tradizionali.

Mercedes-Benz EQ Concept: la guida autonoma

Uno degli elementi della Mercedes-Benz EQ Concept sarà la guida autonoma. Verranno sfruttate le mappe HERE per la massima precisione e la rappresentazione 3D delle strade. In questo modo la vettura potrà percorrere autonomamente tutte le tipologie di percorso modificando automaticamente velocità e dinamica di marcia all’insegna del massimo confort. Grazie alla strategia Sensor-Fusion, verranno integrati segnali provenienti dai sensori di bordo e dal mondo esterno. Con la tecnologia Car-to-X, invece, sarà possibile comunicare con altri veicoli e infrastrutture.