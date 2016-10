Lisbona: concentrato di arte e cultura

Lisbona: un concentrato di arte e cultura e riferimento turistico europeo

La città di Lisbona si sta rivelando un punto turistico di riferimento in Europa in quanto, oltre ad essere poliedrica, adatta allo svago e ai weekend, è soprattutto ricca di bellezze artistiche e culturali e rispetto alle altre capitali europee presenta costi molto competitivi sia per mangiare che per il pernottamento.

Grazie a inverni miti e alle notti estive rinfrescate dalle brezze provenienti dall’Oceano Atlantico, Lisbona è visitabile in qualsiasi periodo dell’anno. Dispone anche di un’ottima rete di trasporti marittimi, ferroviari e stradali e dista solo 1-3 ore di volo dalle principali città europee.

Città aperta e ospitale la capitale lusitana ha circa 800 anni di storia. La sua posizione geografica strategica ha fatto sì che negli anni è diventata un insieme di influenze culturali diverse. Influenze che si riflettono ancora oggi negli edifici: un mix di stile francese e arabo.

Da citare a esempio il quartiere di Alfama. E’ il più antico della città e mostra come le influenze moresche abbiano modellato Lisbona. Costruito come un reticolo di viuzze e salite, Alfama oggi ospita monumenti storici, ristoranti e bar dove si suona il fado, genere di musica popolare tipico della capitale portoghese.

Lisbona: i monumenti principali

Immancabile è la Piazza Dom Pedro IV. E’ ubicata al centro del Rossio, cuore della città e della vita politica e sociale tra caffè, teatri e fontane.

Ottime viste panoramiche di Lisbona si possono ammirare dal Lisboa Story Centre in Terreiro do Paço e dall’Arco da Rua Augusta. Al tramonto si godono spettacolari viste dai vari miradouros o dal Castello di São Jorge che da una collina domina la capitale.

Gli edifici dallo stile manuelino come il Mosteiro dos Jerónimos, la Torre di Belém e il portale della Chiesa di Nossa Senhora da Conceição Velha, riportano al periodo d’oro delle scoperte rinascimentali, quando marinai ed esplorazioni ponevano Lisbona al centro del mondo.

A poca distanza da Belém, invece, il nuovissimo MAAT, Museu Arte Arquitetura Tecnologia, offre mostre e kermesse dedicate ai trend contemporanei.

Altro museo da non perdere è il MNAA. Il Museu Nacional de Arte Antiga ospita la più importante collezione portoghese d’arte. Quì il meglio di pittura e scultura, oro, argenteria, tessuti, ceramiche e mobili provenienti da Europa, Africa ed Estremo Oriente. Composta da oltre 40.000 oggetti, la collezione del MNAA ha il maggior numero di opere classificate come tesori nazionali portoghesi.

Lisbona: i dintorni

Anche i dintorni di Lisbona sono ricchi di storia e cultura. Si può visitare Sintra, patrimonio UNESCO, località definita dal poeta romantico inglese Lord Byron “giardino dell’Eden”. Nata come insediamento arabo sulla costa a ovest di Lisbona, Sintra fu residenza estiva dei re portoghesi, e affascina i visitatori con i suoi palazzi mistici, colorati e unici. Tra i monumenti da non perdere troviamo Palácio Nacional, Quinta de Regaleira, Palácio de Seteais, Castelo dos Mouros e il Palácio da Pena. Eletto tra le sette meraviglie del Portogallo. Costruito nel 1840 da re Ferdinando II, Palácio da Pena si erge sulle rocce della Serra De Sintra. E’ l’esempio più completo di architettura romantica portoghese, un mix di gotico, neomanuelino, arabo, rinascimentale e barocco.

Lo stile neomanuelino riprende i motivi del tardo gotico portoghese (XVI secolo). Fu chiamato così in onore di Manuele I, re all’epoca del suo sviluppo. E’ caratterizzato da elementi marinari che celebrano le scoperte di navigatori portoghesi come Vasco da Gama. Si ritrova in chiese, monasteri, palazzi e castelli, ma anche nella scultura e nella pittura.