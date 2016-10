Yamaha YZF-R6 2017: la R1 in miniatura

Nonostante il mercato delle moto supersportive 600 sia in un periodo di stasi, è stata annunciata la nuova Yamaha YZF-R6 2017. La Casa di Iwata ha infatti deciso di rinnovare una moto iconica dai grandi successi sportivi e di vendita, oltre 160.000 unità vendute sul mercato europeo, presentandone una 600 che riprende gli stilemi di R1 e della M1 MotoGP.

Il design della Yamaha YZF-R6 2017 è ispirato dalle sorelle maggiori, con linee affilate di chiara origine racing. Ne sono un esempio il doppio faro a tecnologia LED incassato nella carenatura, gli indicatori di direzione a Led integrati negli specchietti retrovisori e le luci di posizione seminascoste per assomigliare il più possibile alle moto da corsa. Modificati anche la presa d’aria frontale, più ampia e posizionata più in basso, il cupolino, che migliora di circa l’8% il coefficiente di penetrazione aerodinamica, e il codino, essenziale e con il portatarga rimovibile per l’uso in pista della moto.



Nuova la strumentazione. E’ composta da un display multifunzione per il cruscotto digitale accoppiato al contagiri analogico.

Yamaha YZF-R6 2017: la ciclistica

Modificata radicalmente la ciclistica. Pur mantenendo il telaio a doppia trave in alluminio Deltabox, il gruppo sospensioni è composto all’anteriore da una KYB a steli rovesciati da 43 mm e al posteriore da un mono ammortizzatore KYB, entrambi completamente regolabili. Nuovo anche l’impianto frenante con pinze anteriori e 4 pistoncini derivate dall’R1 e dischi da 320 all’avantreno che dispongono del sistema antibloccaggio racing. Grande attenzione al peso. La Yamaha YZF-R6 2017 presenta parecchi dettagli realizzati con materiali ultraleggeri: serbatoio in alluminio, telaietto reggisella, coperchio della testata e parti del carter motore in magnesio, impianto di scarico in titanio.

Yamaha YZF-R6 2017: motore e elettronica

Poche novità invece dal propulsore tranne l’omologazione Euro 4. Dovrebbe erogare sempre 124 CV anche se Yamaha non ha ancora dichiarato i valori ufficiali di coppia e potenza. Valvole di aspirazione e scarico in titanio, alimentazione gestita dal sistema ride-by-wire Yamaha Chip Controlled Throttle, valvole parzializzatrici all’aspirazione gestite dal sistema Yamaha Chip Controlled Intake, valvola EXUP allo scarico, carter in magnesio cambio a sei rapporti e frizione antisaltellamento completano la dotazione motoristica. Tanta e sofisticata l’elettronica. La Yamaha YZF-R6 2017 dispone di controllo di trazione disattivabile con 6 livelli di intervento selezionabili dal manubrio , ABS racing, cambio elettronico Quick Shift System per cambi marcia veloci a pieno gas senza l’uso della frizione.

Due le colorazioni disponibili: Race Blu e Tech Black. Un’ampia gamma di accessori consentirà la personalizzazione della Yamaha YZF-R6. La collezione completa sarà disponibile all’arrivo della moto nelle Concessionarie Ufficiali. Sarà inoltre possibile usare l’app My Garage per costruire e vedere in 3D la moto attraverso tablet o smartphone.