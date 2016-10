Ferretti Yachts 850: un lussuoso loft circondato dal mare

Ferretti Yachts 850: lusso, potenza ed eleganza per un lussuoso loft circondato dal mare

Frutto della collaborazione fra Comitato Strategico di Prodotto Ferretti Group, Studio Zuccon International Project per gli esterni e il layout degli interni e il Dipartimento Engineering del Gruppo per il progetto tecnico e navale e del design interno, il nuovo Ferretti Yachts 850 si dal primo sguardo si mostra aggressivo e seducente esprimendo un mix di lusso, potenza ed eleganza che regala la sensazione di vivere in un loft circondato dal mare. Presentato in anteprima mondiale al Boot di Düsseldorf e grande protagonista al Salone Nautico di Cannes 2016, il Ferretti Yachts 850 misura 26 metri e la lunghezza di costruzione inferiore ai 24 metri ne permette la registrazione come imbarcazione da diporto.

Ferretti Yachts 850: il design esterno

Le murate sono caratterizzate da 2 finestrature trapezoidali con oblò integrati. Regalano al layout interno una grande luminosità naturale e una magnifica visuale sul mare. Il ponte di coperta rende l’imbarcazione dinamica, grazie alla vetrata unica che taglia l’intera sovrastruttura, all’ampio cupolino frontale della plancia di comando rialzata e al flybridge con roll bar color Vulcan Grey a contrasto sul bianco avorio. Innovativo il meccanismo nell’area di poppa che apre a ribalta il portellone del garage trasformandolo in una spiaggetta utilizzabile come beach area. E’ in grado anche di scendere sott’acqua per movimentare facilmente tender e water toys. Un secondo tender è installabile a richiesta sul flybridge, insieme alla gruetta.

E’ possibile accedere al pozzetto da entrambe le murate. L’area dispone di un divano multifunzionale con schienale mobile che funziona sia da chaise longue che da seduta. A dritta verso prua, sotto le scale del flybridge, sono installabili vani storage e i comandi opzionali per le operazioni di ormeggio. Come in un maxi yacht, tramite una porta sul montante di sinistra si accede alla sala macchine.

Il flybridge sovrasta il sun deck. L’armatore può scegliere tra un hard top rigido esteso verso poppa oppure un hard top con un ulteriore prolungamento fisso e zona centrale con tendalino scorrevole o cristallo. Il flybridge è arredabile a libera scelta. Ospita l’area comando, con ampio divanetto per il co-pilota. A prua troviamo il cocktail bar con diversi storage e piani di lavoro. Una seconda lounge è allestita sulla tuga. Arredata con un grande prendisole centrale, dinette con doppia seduta e tavolo ribaltabile, può disporre di ombrelloni e tendaggi.

Ferretti Yachts 850: il main bridge

Oltrepassata una porta a vetri un open space lungo 10 metri compone salone e sala da pranzo. Il layout interno è caratterizzato da uno stile abitativo minimale con superfici dritte e rivestimenti lineari che non seguono le geometrie della sovrastruttura e allestito con elementi di design Minotti. Oltre la zona pranzo è inserita una libreria a giorno con strutture aperte in metallo spazzolato e cubi contenitori in cristallo fumé. La paratia di fondo è rivestita con un materiale ceramico Florim dal particolare effetto di pietra naturale e marmo.

Inedito è il cielino. Realizzato da doghe trasversali in laccato crea un dinamico effetto decorativo e rende scenografica anche l’illuminazione artificiale, nascondendo i faretti, gli sfoghi dell’aria condizionata e i diffusori audio. La cucina è proposta in due versioni. Nella prima la troviamo a estrema prua, oltre lobby e plancia, completamente separata dalla zona ospiti. Firmata Ernestomeda è attrezzata con ampio piano cottura, affiancata da una dinette e ubicata vicino alla discesa per le cabine equipaggio. Nella seconda versione la cucina è arretrata sulla murata di sinistra e arricchita da un cocktail bar affacciato sul salone che consente di allestire una lounge a estrema prua, oltre la plancia. La postazione di comando rialzata è accedibile dal camminamento a dritta e dalla lobby centrale. Può essere raggiunta da comandante ed equipaggio anche dalle proprie cabine, senza attraversare il salone centrale.

Ferretti Yachts 850: il lower bridge

Sottocoperta, è ubicata l’ampia e ariosa suite armatoriale allestita con Minotti. Dispone di letto matrimoniale centrale, zona scrittoio, ampio guardaroba e diversi vani storage. Sulla parete di fronte al letto lo schermo tv. A estrema sinistra una parete in cristallo parzialmente satinata porta al bagno, allestito con doccia, doppio lavabo e servizi. Il ponte inferiore si sviluppa poi in 2 cabine VIP matrimoniali. La quarta cabina a dritta prevede letti separati gemelli. Ogni cabina ha bagno privato con doccia separata. A estrema prua si trova la zona equipaggio, allestita con 2 cabine con letti a castello e bagno privato.

Ferretti Yachts 850: motori e prestazioni

Il Ferretti Yachts 850 è equipaggiato con una coppia di propulsori MAN V12 da 1.800 mhp, che consentono allo yacht di raggiungere una velocità massima di 29 nodi e mantenere una velocità di crociera di 26 nodi. Opzionale una coppia di motori MAN V12 da 1.900 mhp e Seakeeper o pinne idrauliche Zero Speed.