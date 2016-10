Absolute Permaflex: da Gianni Arreda design e qualità

Absolute Permaflex: da Gianni Arreda, the luxury brand Made in Italy

Permaflex, portavoce delle nuove tecnologie applicate ai materiali, si consolida negli anni come l’azienda italiana che più di tutte unisce tradizione e innovazione. E proprio in occasione del suo 60esimo compleanno nasce Absolute Permaflex, la linea che si distingue per design, comfort, creatività ed esperienza.

Fil rouge della collezione è la città di New York, da sempre importante centro nevralgico di attività e business, moda e design. New York, con i suoi famosi skyline e le sue ultime tendenze, prende vita nella linea Absolute Permaflex in cui l’intramontabile fascino di Marylin Monroe, le morbide curve delle correnti artistiche e il frenetico dinamismo sono espresse alla perfezione in ogni prodotto.

La linea Absolute Permaflex rappresenta al meglio le sfaccettature della Grande Mela che, con i suoi famosi skyline e il suo frenetico dinamismo, non smette mai di affascinare.

Se siete curiosi di provare la linea Absolute Permaflex, non vi resta che recarvi da Arredamenti Rimini Gianni Arreda. Situato a Riccione e nelle vicinanze della ridente cittadina di Rimini, in Via Emilia 150, Gianni Arreda è da anni un sicuro ed affidabile punto di riferimento per tutti coloro che vogliono acquistare un arredamento di pregiata qualità.

Il negozio di arredamenti Rimini Gianni Arreda propone un vasto assortimento di arredi esclusivi e originali per conferire un tocco di raffinatezza a tutti gli ambienti della casa, senza trascurare praticità e funzionalità.

Tutti i mobili e i complementi d’arredo in vendita, sono realizzati da noti marchi di qualità e prestigio. E tra questi non poteva mancare Permaflex, l’azienda che da oltre mezzo secolo racconta una storia di tradizione e qualità, esclusivamente Made in Italy.