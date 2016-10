Curiosità Astrali: novembre 2016

Le Curiosità Astrali del mese di novembre 2016

Il mese di Novembre 2016 è un mese che, visto dal punto generale, chiede cambiamenti pratici e non solo chiacchierati verso le nuove aperture, che possono andare incontro a tutti, offrendo così una possibile evoluzione personale a chi finora ha faticato ad emergere nelle diverse situazioni.

E’ di scena il settore politico. Quì i diversi dibattiti sono relativamente chiari e possono essere così letti sotto una doppia interpretazione o addirittura male interpretati, specialmente ora più che mai che il clima di sta surriscaldando per quanto concerne il Referendum del 4 dicembre inerente la Riforma Costituzionale.

Psicologicamente, c’è una certa destabilizzazione. C’è il continuo sentore di andare a scavare alla ricerca costante della “giusta giustizia” che, come si può osservare quotidianamente, fatica ad emergere. E il tutto è permeato dalla mancanza di fiducia dei cittadini verso ogni forma di Istituzione. Ci sono anche il bisogno e il desiderio di concretizzare quella sicurezza che fatica a farsi sentire ogni giorno. Molto spesso, anche piccoli passi, piccole risposte, possono avere un grande valore per chi è svantaggiato nella propria quotidianità. E tutto questo non riguarda solo il nostro Paese, ma anche l’estero, come l’Europa e ben oltre.

Insomma, c’è bisogno di fare ordine perché il disordine sta aumentando a dismisura e sarà sempre più faticoso poi rimettere al proprio posto ogni cosa. Ci vuole chiarezza e non aggiungere nuovo disordine a quello già esistente.

Alcuni contesti possono trovare faticosamente risposte, specialmente per quanto riguarda i giovani. Questi sentono fortemente la necessità di un cambiamento positivo a colmare quelle oramai solite mancanze, per poter evolvere definitivamente. E’ necessario trovare quindi un assetto e non solo pensando al nostro Paese, ma anche verso i Paesi esteri.



Paola Canossa



