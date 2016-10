Frigoriferi d’arte Dolce e Gabbana: estetica e tecnologia

Ma la scelta del frigorifero non è casuale. Entrambi gli stilisti infatti, sono appassionati di cucina, in particolar modo quella legata alla loro infanzia, genuina, ricca di profumi.

I colori sono quelli tradizionali, dal giallo al rosso con tocchi di blu e verde, tutti in tono con le collezioni della maison. Le forme sono barocche, le maschere teatrali e le colonne riprese dai templi della Magna Grecia. Tutto rigorosamente made in Sicilia.

Frigoriferi d’arte Dolce e Gabbana è la nuova collezione limited edition firmata dai due stilisti siciliani. Moda e design, si sa, lavorano sempre più in sinergia per creare involucri che invadono l’arredamento e vestono di lusso le nostre case. E ora la moda firma anche gli elettrodomestici!